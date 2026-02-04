歡迎回來

立春養生|調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療
立春養生|調護肝氣打好全年健康基礎，推介2款疏肝健脾茶療
香港虛擬資產交易法規的諮詢結果與未來展望(上)
香港虛擬資產交易法規的諮詢結果與未來展望(上)
開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式
娛樂新聞

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

娛樂
娛樂

　　大S（徐熙媛）離世一周年，丈夫具俊曄用最特別的方式懷念亡妻——親自設計一座少女雕像《熙媛的永恆軌道》永久安放金寶山墓園。揭幕儀式上，S媽看見雕像瞬間情緒崩潰，撲上前痛哭大喊：「寶貝你重生了！」小S（徐熙娣）當場淚流滿面，連平日冷靜的蔡康永都眼泛淚光。而具俊曄更身穿27年前大S送的咖啡色大褸出席，這件當年短暫戀情的定情物，如今成為他最珍貴的紀念品。雕像設計更暗藏心思——面容既對準台北方向，更是兩人結婚紀念日。揭幕禮除了有親友及一眾好姊妹外，還有昔日舊愛周渝民及熒幕拍檔言承旭等人到場，更在雕像前逗留至最後才離開。這場跨越生死的愛情故事，令在場所有人動容。

 

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

 

具俊曄：她是我的外星人

 

　　《熙媛的永恆軌道》不是普通的紀念雕像！在具俊曄心中，大S從不是凡人。他憶述愛妻生前總愛說自己是「從外星來的」，於是今年他親自執筆構思，聯同藝術總監李承道，將這份狂想化為現實。這座高約330CM的雕像，是一名閉目合十、神態寧靜的少女，這正是具俊曄心中大S最初、最純粹的模樣。

 

　　具俊曄在製作特輯中解釋設計概念：「熙媛常說自己是外星人，所以我想為她建造一個專屬的銀河系。」九個立方體象徵九大行星，而「九」正是大S的幸運數字，韓文發音更與具俊曄姓氏「Koo」相同，成為兩人之間的特殊連結。

 

　　雕像朝向南方208度，正對台北方向，象徵大S可以遙望家人。數字「208」即2月8日，是他們在韓國登記結婚的日子。製作特輯中，具俊曄輕撫墓碑後深情一吻的畫面，流露對亡妻的深切思念。李承道表示：「這不是要複製熙媛的外貌，而是為她的精神找到永恆的居所。」

 

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

具俊曄在其社交平台上載手寫信，訴說對亡妻的思念。

 

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

我永遠的愛、我的一切熙媛

 

熙媛啊，那邊怎麼樣？

會不會冷？

會不會很熱？

哥哥總是在擔心

早上在空蕩蕩的房間裏、坐在床角發著呆的時候，

直到現在都還分不清這是現實還是夢

希望這一切只是夢，胸口卻悶痛了起來，開始痛了

拖著沉重的身體站起來，想著今天要做甚麼料理呢？要做甚麼妳才會喜歡？

一邊這樣想著，一邊提著飯菜開車前往金寶山的路上，

對妳的思念使得眼淚無止盡地流下來

對不起，讓妳看到哥哥這麼軟弱的模樣

但這是我唯一能撫慰對妳思念的最後一個方法，

希望妳能理解我，我的熙媛…

熙媛啊…

等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧

好想妳，真的好想妳，想妳想到快要死了

妳永遠的光頭歐巴　俊俊

 

康熙拍檔再度同台

 

　　揭幕儀式由小S和蔡康永聯手主持，「康熙來了」經典組合再度同台。小S開場即與蔡康永互相調侃：「我以為會先站在這裏的是你。」蔡康永回應：「我一直以為先站在這裏（靈位前）的會是你。」兩人保持一貫默契，為沉重氣氛帶來片刻輕鬆。

 

　　S媽看見雕像揭幕一刻，立即上前撫摸並哽咽道：「寶貝，你重生了。媽媽永遠愛你，永遠支持你。」小S見狀情緒失控，不斷伸手觸碰雕像。具俊曄戴著墨鏡凝望雕像說：「熙媛，我真的很想念你。」

 

　　小S致詞時表示，每當想起姐姐離世便感到悲傷，但想到她最後三年有具俊曄陪伴，內心便得到安慰。她形容姐夫是「以純粹真心守護姐姐的人，不求回報、不貪圖利益」。其後小S與阿雅、范曉萱合唱《姊妹們的聚會》，重現「四姊妹」組合，在笑淚交織中度過這個特別時刻。

 

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

 

圈中好友冒雨致意

 

　　雖然揭幕儀式當天天氣欠佳，細雨綿綿，但大S生前好友仍然到場致意。具俊曄前團友姜元來雖然下半身癱瘓需要輪椅代步，仍從韓國專程趕來。Super Junior成員始源亦有現身，身穿黑色西裝向傳媒點頭示意。

 

　　出席藝人包括羅志祥、賈永婕、王偉忠、許茹芸、吳佩慈、陶晶瑩、楊丞琳等。特別的是大S舊愛周渝民及《流星花園》的拍檔言承旭亦有到場，更在雕像前停留至最後才離開。而與大小S份屬多年好友的陳建州亦派出自家攝影團隊為追思會作完整記錄。

 

　　儀式地點恰好在已故演員高以翔墓地附近。小S在致詞尾聲向大家表示：「想念大S的話，歡迎來這裏探望她、與她對話。」這座雕像將永遠矗立在金寶山，成為所有懷念大S的人的精神寄託。

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

 

