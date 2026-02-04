農曆新年好去處2026︱海洋公園大熊貓新春打卡位＋精品美食＋初一龍獅表演

農曆新年去海洋公園有可愛Panda Friends陪你迎馬年！新春期間，除了精彩的金龍獅瑞表演外，更有多個好意頭新春打卡位，轉一轉風車願你好運連連。Fans更不可錯過大熊貓主題新春精品，想玩得更精明，必要留意即日起至2026年5月31日推出「二人同行」及「三人同行」成人優惠套票，大家可以低至7折優惠價錢入場，慶祝新春及暢玩刺激遊樂設施。

海洋公園大年初一（2月17日）早上10時開園時，將有八頭鮮艷奪目的醒獅及一條巨龍在夢幻水都人工湖前進行賀年表演，並聯同財神爺和運財童子童女，為大家帶來馬年鴻運。

新春喜慶不少得新春主題打卡位，海濱樂園廣場的「熊抱如意風車花園」，巨型風車在可愛的Panda Friends旁徐徐轉動，大家更可親自用手轉動閃耀金風車，運個好運！園內亦設置象徵吉祥如意的花藝裝置、象徵萬事稱心的特大如意結，以及寓意步步高陞的翠綠竹枝的打卡位。

節慶團年飯及甜點

海龍王餐廳即日起至2026年2月16日供應「福馬呈祥」團年套餐，包括精美頭盤、姬松茸桃膠燉烏雞湯，主菜金燕麥阿拉斯加長腳蟹、野菌燒汁牛小排、花膠絲竹笙野菌浸時蔬及臘味炒糯米飯，並以芝麻薑茶湯丸拼芝麻椰汁糕作結，寓意富貴吉祥，年年有餘。2 月 17 日至 2 月 28 日水都餅店供應 鮮果吉士忌廉脆筒、朱古力香橙慕絲，而2 月13日及14日全日供應金箔士多啤梨慕絲蛋糕，浪漫又甜蜜。

「福馬呈祥」團年套餐於即日至 2 月16 日限定供應，4 位用$2,580 + 10%

鮮果吉士忌廉脆筒$48份

金箔士多啤梨慕絲蛋糕$58 份

訂座詳情 https://www.oceanpark.com.hk/tc/experience/dining-and-shopping/restaurants

電話︰（852）3923 2161／（852）3923 2323

大熊貓新春精品

海洋公園新春及大熊貓主題商品即日起至陸續推出，大熊貓龍鳳胎加加和得得換上萌爆新年服飾，好可愛，Fans必買揮春、毛公仔過新年布置家居，產品園內指定紀念品店、K11 Musea 紀念品店及網店有售。

桃花家姐「加加」坐姿熊貓公仔、元寶細佬「得得」坐姿熊貓公仔 各$190 件

家姐「加加」肩膊公仔、細佬「得得」肩膊公仔 各$188 件

金桔樹公仔 $229 件



家姐「加加」公仔揮春、細佬「得得」公仔揮春 各$99 件

亞加力幸運符盲盒 $79 件

胖胖馬 $170 件

新年期間更可挑戰各種遊戲攤位，贏走千萬兩招財貓及馬仔抱金元寶公仔等豐富獎品。





海濱樂園及高峰樂園攤位遊戲獎品



威威天地及香港老大街攤位遊戲獎品—海洋公園 x 罐頭豬 LuLu 聯乘系列

海洋公園為「2026年國泰新春國際匯演之夜」精心打造華麗花車，將會於園內展出，成為不可錯過的矚目打卡位！今年的花車匯集公園標誌性元素包括海洋列車、纜車和摩天輪等，而已換上新春造型的Panda Friends會在車上首度亮相，穿上賀年服飾的「威威與好友」亦會現身向大家拜年。

全新三大級別全年會籍

海洋公園全年會籍全新三大級別現已登場，除了可以自購買日起全年無限次入園，優惠及禮遇更隨級別層層遞升，滿足由輕鬆暢玩到尊尚體驗的不同需求。

成為優越卡全年會員可享高達港幣$1,200迎新禮遇、優先暢玩「大熊貓之旅」等五個動物展館、生日優惠亦加倍升級！於2026年2月10日至2026年4月12日期間，購買三個或以上全年會籍（優越卡）更可享8折優惠，低至港幣$1,272！此外，亦設有金卡及銀卡會籍，可享一連串會員專屬優惠！

同時，海洋公園由即日起至2026年5月31日推出「二人同行」及「三人同行」成人優惠套票＊，大家可以和親朋好友以低至7折優惠價錢入手兩張或三張成人入場門票，一同慶祝新春以及暢玩刺激遊樂設施和精彩活動。

詳情 https://www.oceanpark.com.hk/tc/annual-membership/overviews-offers

海洋公園團園賀年 2026

日期︰2026年2月17日至3月22日

地點︰海洋公園

https://www.oceanpark.com.hk/tc/