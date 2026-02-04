Carousell網購騙案｜放售$100地毯「賣家」反被騙400萬港元！騙徒扮完買家再扮客服

別以為在網購平台買嘢先會中招，賣嘢同樣會出事！最近就有一名受害人在Carousell放售$100地毯，結果反被騙走超過400萬港元！上星期（24/1-30/1）警方共接獲超過110宗與Carousell有關的網上購物騙案，騙款金額逾1000萬港元！其中「假冒Carousell職員」的相關案件佔3宗，大家時時刻刻都要提高警覺！

受害人於Carousell交易平台以100港元出售「地毯」，騙徒假扮買家表示有意購買後，轉移至WhatsApp聯絡，及後向受害人發出不明付款連結，受害人不虞有詐，按下不明連結，並輸入自己的銀行帳戶資料。

其後，再有「假冒Carousell職員」透過WhatsApp主動聯繫受害人，訛稱其帳戶異常導致轉賬失敗，並要求多次提供「交易驗證碼（OTP）」以協助「帳戶驗證」。騙徒在短時間內轉賬達逾60次到指定個人銀行帳戶，涉款逾400萬港元。直至銀行職員致電核實轉賬時，受害人才驚覺受騙！

受害人揭發騙徒身份後，騙徒訛稱將會全數退款。受害人查閱網上銀行「戶口結餘」顯示小額款項存入，但翌日騙徒所存入的支票亦告失效，最終未能收到任何款項。

騙徒可能在交易平台假扮「買家」或「賣家」，如何可以安全地進行交易？請留意以下幾點：

● 應選擇當面交收，以減低受騙風險

● 查看網上店舖或賣家的過往評價

● 假若使用 Carousell 進行交易，可透過平台收款功能付款

● 切勿點擊不明或可疑連結

● 切勿將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）