歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

從完美人設到金錢陷阱的防範之道:網上交友安全指南！
Sex & Love 愛情求生指南

從完美人設到金錢陷阱的防範之道:網上交友安全指南！
農曆新年好去處2026︱利東街桃花庭院+花燈海打卡+北角匯巨...
玩樂旅遊 玩樂假期

農曆新年好去處2026︱利東街桃花庭院+花燈海打卡+北角匯巨...
名人健康|74歲郭鋒首爆淋巴癌病史，兩度大病感激歐陽佩珊生前...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|74歲郭鋒首爆淋巴癌病史，兩度大病感激歐陽佩珊生前...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
GLOBAL Wednesday｜金價強勢反彈 繼續趁低吸納｜官方闢謠加稅傳聞 騰訊點部署｜Google 、Amazon 業績拆解！
股市動向
理財智慧
黃金
比特幣
加密貨幣

GLOBAL Wednesday｜金價強勢反彈 繼續趁低吸納｜官方闢謠加稅傳聞 騰訊點部署｜Google 、Amazon 業績拆解！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　官方闢謠加稅傳聞，騰訊(00700)仍未止跌，相關科網股點部署？ 金價延續周二（3日）反彈勢頭，連續第二日上升，最新重上5000美元水平，金價已見底？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/5M6M4CyeXh0?si=2Qh0s5FbsjdidzmH

 

►把時間軸拉到01:16開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#美股#美聯儲#光大證券#湯麗鴻#騰訊#00700#hot talk 1點鐘#港股#香港股票#恒生指數#恒指#阿里巴巴#09988#金價#比特幣#中國宏橋#01378#克而瑞#KTOS#第一太陽能#FSLR#Alnylam#ALNY#Tempus AI#TEM#Rigetti Computing#RGT#中國重汽#03808#中芯國際#00981#亞馬遜#AMZN#中聯重科#01157#中移動#00941#六福#00590#創科實業#00669#中國神華#01088
Add a comment ...Add a comment ...
GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？
更多市場最熱點文章
GLOBAL Wednesday｜重磅經濟數據本周來襲｜CES大會有咩好炒？

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
284
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

81%
不會
18%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處