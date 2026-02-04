AI驅動智慧管理 重塑知識管理與創新轉型新篇章

在數位經濟與高度不確定性的環境中，組織面臨的競爭不再僅來自資本或規模，而是來自於知識運用能力與創新速度。人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的快速演進，正深刻改變管理思維與組織運作模式，使「智慧管理」成為企業與公共組織轉型的關鍵路徑。在此背景下，AI不僅是一項技術工具，更是重塑知識管理（Knowledge Management, KM）與推動創新轉型的核心引擎，開啟組織治理與價值創造的新篇章。

AI驅動的智慧管理強調即時資料整合、預測分析與輔助決策。透過機器學習、深度學習與自然語言處理等技術，管理者能即時掌握組織內外部的複雜資訊，將原本分散、隱性的知識轉化為可行動的洞察。

知識管理的本質在於「取得、整理、分享與創造知識」，但在傳統模式下，常流於文件堆積或制度化流程，難以真正支援決策與創新。AI的導入，使知識管理產生質變，在知識取得方面，AI能自動蒐集來自內部系統、研究報告、市場資訊與社群媒體的多元資料，並進行即時更新。其次，在知識整理與結構化方面，自然語言處理技術可將非結構化文本轉化為可搜尋、可關聯的知識圖譜，降低知識使用門檻。

創新轉型不僅是導入新技術，更是組織文化、流程與能力的全面升級。AI驅動的知識管理為創新提供三項關鍵支撐。

第一，提升決策品質與速度。AI能預測趨勢、模擬情境，讓管理者在不確定環境中做出更具前瞻性的決策，縮短從構想到行動的時間。

第二，促進跨部門與跨領域創新。透過知識圖譜與智慧搜尋，AI能打破組織知識孤島，促進不同部門、不同專業之間的知識整合，形成系統性創新。

第三，培養持續學習型組織。AI可根據員工需求提供個人化學習建議，將知識管理與人才發展結合，強化組織的長期競爭力。

儘管AI為智慧管理帶來巨大潛力，但其風險與挑戰同樣不容忽視。資料偏誤、演算法黑箱、隱私與資安問題，皆可能對組織信任與決策正當性造成衝擊。因此，AI驅動的智慧管理必須建立在良好治理與倫理框架之上。

組織應明確界定AI的決策角色，確保關鍵決策仍保有人類監督機制；同時，強化資料治理與透明性，避免技術凌駕於人本價值之上。真正成熟的智慧管理，應以「強化人類判斷」而非「取代人類責任」為核心原則。

唯有將AI融入策略思維與人本管理，組織才能在快速變動的時代中，實現永續創新與長期價值。由香港理工大學行為與知識工程研究中心、Arup及知識管理發展中心聯合主辦的「亞洲知識及創新論壇」（AKIF）於1月28及29日在香港圓滿舉行。本屆論壇探討了人工智能的演進，專注於代理人工智能、自主系統及加強管治，旨在激發AI創新。

論壇的主題為「AI驅動智慧管理：知識管理與創新轉型新篇章」。隨著人工智能的快速發展，論壇重點探討機構如何利用AI、自主系統和先進的管治框架，以加速知識傳播、強化管治並推動可持續創新。

人的智慧有著悠久的歷史，從原始社會的簡單工具使用，到現代複雜的科技發展，這一過程展現了人類持續演化和創新的能力。AI作為目前科技的前沿，正是這一人類智慧演進的產物。

有效的知識管理借助群體智慧，促進團隊內部合作，將不同專業背景的人連結起來，激發創新思維。這種多元的交流與合作，使得AI應用更具針對性與實效性，應對當前複雜的挑戰。

良好的數碼素養對於創新至關重要。數碼素養不僅是指掌握技術的基本操作，也包括理解如何有效利用數據及創新性地使用AI。這需要員工具備從數據中提取有用信息的能力，並靈活運用AI工具進行業務決策。

機構應提供全面的培訓，以提升員工的數碼素養，並創造開放的工作環境，促使員工之間的良好交流。這樣能夠激發創新思維，使得AI技術能夠在業務中發揮更大的作用。

論壇邀請了數字政策辦公室數字政策專員黃志光工程師（JP）及立法會議員（科技創新界）邱達根先生擔任主禮嘉賓，分享他們在數碼政策及科技創新方面的見解。他們強調，政府和私營部門需協同合作，建立合適的政策環境，以促進AI的健康發展。

為期兩天的議程內容豐富，包括多場主題演講、專題討論及互動參觀。學界學者及企業領袖就「AI管治」、「生成式AI」及「企業級AI解決方案實施」等議題發表見解。此外，與會者還獲安排參觀中華電力、機電工程署及數碼港的低空經濟實驗室，深入了解AI技術在智慧城市中的實際應用。

展望未來，AI驅動的智慧管理將朝向共生式發展。AI不再只是後端工具，而是成為組織的「知識夥伴」，與人類共同學習、共同創新。在此模式下，知識管理不僅支援營運效率，更成為塑造組織願景、價值與社會影響力的重要基礎。