美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

如果說世界正處於美國的刀鋒下，實不為過。當大家緊盯著美國會否向伊朗開戰，以及評估將如何影響中東地區之際，其實西半球一樣因為美國的政策而戰鼓隆隆，其緊張局勢不下於中東。自美國拿下委內瑞拉總統馬杜羅後，很快便轉向古巴這個宿敵，特朗普下令對古巴進行極限施壓，使古巴爆發人道大災難。古巴力抗美國超過半個世紀的制裁仍屹立不倒，但今次又能否逃過厄運？

新年伊始，有分析指特朗普首先向委內瑞拉開刀，真正目的其實是要切斷古巴的主要援助。眾所周知，在千禧年由委內瑞拉時任總統查維斯打響的21世紀社會主義革命，就是要擺脫美國的「門羅主義」，尋回拉美國家獨立自主的戰略之路。支持該場革命的拉美國家均認同應在兄弟情誼的基礎上建立團結互助、共同發展的典範，而委內瑞拉與古巴的戰略合作關係更見密切，兩國領導人卡斯特羅和查維斯儼如父子，前者的社會主義成為後者在革命2.0中的重要參考材料。

卡斯特羅（左）和查維斯（右）情同父子，組成緊密的合作聯盟對抗美國。(AP)

在21世紀社會主義的框架下，委內瑞拉與古巴建立了深厚的「石油換服務」戰略合作聯盟。查維斯政府向古巴提供優惠石油供應，換取古巴在醫療、教育、軍事及情報體系的協助，以鞏固拉美左翼力量，並共同揮動反對美國霸權的旗幟，推動拉丁美洲整合，這對長期受美國制裁的古巴經濟至關重要。古巴則向委內瑞拉派遣了數萬名醫生、護理人員和技術人員，在委國貧困地區提供免費基礎醫療服務。

古巴又協助委國實施多項大規模教育活動，在掃盲上成功達至百分百的識字率，提高了後者基層民眾的受教育水平。在軍事與情報安全上，古巴和委內瑞拉革命政府共同鞏固了軍隊與情報體系，對抗外國干涉及軍事威脅。此外，兩國更進一步合作推動美洲玻利瓦爾聯盟(ALBA)等區域組織，成立南方銀行和南方電視台，以實現拉美在政治和經濟上的團結，又企圖打破美國媒體在資訊和輿論的壟斷。

儘管馬杜羅執政時期因經濟崩潰、美國制裁（包括2026年的相關軍事與政治事件）而導致雙方的合作處於風兩飄搖的狀態，但兩國在「21世紀社會主義」旗幟下的合作長達廿多年，深刻影響了拉丁美洲的政治格局。這看在美國眼內，自然不是味兒，特朗普在第一任期間已開始轉到拉美地區進行整頓，他首先立刻終止奧巴馬任內和古巴的關係正常化進程，一如他廢掉奥巴馬的伊朗核計劃協議，其後便分別向古巴和伊朗極限施壓；到了第二任期，特朗普對兩國更變本加厲。

在能源短缺下，古巴首都哈瓦那經常停電。(AP)

在美國的大棒下，拉美互助團結發展之路夢碎，特朗普的「門羅主義」回歸，甚至比已故門羅總統更為粗暴殘酷。特朗普表明控制委內瑞拉是要切斷古巴的重要外援，主要是從委國而來的石油援助，試圖徹底切斷其燃料供應。現在，古巴全國面臨長達12至20小時的日常停電。由於燃料極度匱乏，踏入2月，外界估計古巴的石油儲備僅能支撐15至20天。原本墨西哥表示基於人道原因向古巴輸出燃油，但美國立刻拋出對所有古巴石油供應國加徵關稅的威脅。

從石油封鎖到電力癱瘓，已把古巴壓得透不過氣來，特朗普此刻更將古巴重新列為「支持恐怖主義國家」，加強制裁。原本古巴已長期處於物資供應不足，在美國的極限施壓下，終爆發糧食大危機， 連基本食品（如雞蛋、牛奶、麵包）的供應也面臨斷絕。與此同時，醫療也亮紅燈，醫院缺乏基本藥品及抗生素等救命藥物，古巴政府不得不在2月3日正式宣布進入國際緊急狀態，批評美國對古巴的全面封鎖是「種族滅絕」行為，古巴人民成為美國的人質。

美國肆意進行極限施壓，令古巴人民難確保溫飽。(AP)

美國這種極為不人道的國家行為，殺人不見血，這和以色列在加沙進行屠殺的本質沒有兩樣，全球只能眼巴巴看著，聯合國也保持沉默。加勒比海各國對可能爆發的地區性難民危機，已表示高度擔憂。問題是，加勒比海地區本來就長期處於不穩定狀態，特別和古巴為鄰的海地，古巴人道危機將為這個地區帶來災難性影響，甚至外溢到中美洲和南美洲。

不同於伊朗，古巴是個人口1000萬、面積10萬平方公里的島國，只算是個小國，資源和軍事力量都有限，受美國長期針對的原因只在於不同的意識形態。1959年由卡斯特羅和哲古華拉領導的革命成功後，古巴就遭美國孤立，其後在冷戰期間實行親蘇的社會主義路線，隨即面對美國最殘酷的經濟制裁，古巴仍堅持獨立自主，並在困難環境下仍能發展出其醫療教育軟實力，服務全球，但被西方媒體描繪成獨裁專政缺乏人權的國家。

哈瓦那的民眾發起抗議特朗普的遊行 (AP)

不過，對於特朗普來說，古巴的罪名不在於是否符合西方的民主自由人權標準，而是對獨立自主的追求，那便要把你打個落花流水，並剝奪該國的人權。這種大國肆意霸凌小國的特朗普秩序，全球南方如金磚組織應作何反應？