旅發局推出「香港好味」美食指南：52位星級大廚推介 全港18區250間心水餐廳

香港人都喜歡出街食飯，一個星期總有幾次要為「諗去邊度食飯」而煩惱，旅發局及中華廚藝學院剛剛推出的「香港好味」美食指南，或者可以幫到大家手！「香港好味」找來超過50位畢業自中華廚藝學院的本地名廚，推薦共250間心水餐廳，由地道粉麵小店到米芝蓮頂級食府，包含各國美食，而且更分區列出，方便大家「揾食」！

集合超過50位名廚推介的「香港好味」，絕對是香港最厲害的揾食指南！

今次的美食推薦團隊絕對是「星光熠熠」，當中包括多位五星級酒店行政總廚及米芝蓮星級廚師，如富臨飯店行政總廚黃隆滔、香港麗思卡爾頓酒店天龍軒總廚劉秉雷、文華東方酒店文華廳中菜行政總廚黃永強，以及常常在電視見到的大廚，如陳國強及雷啟裕等等，跟他們去揾食就唔會有錯！

富臨飯店行政總廚黃隆滔師傅推介多間灣仔區美食。

天龍軒總廚劉秉雷師傅及Kwok宴菜品研發高級顧問陳國強師傅負責深水埗區美食。

亞洲國際博覽館中菜副行政總廚陳志偉及帝京酒店「獅房菜」中菜廳助理主廚譚詠儀推介離島美食。

別以為名廚就只會推介高級的貴價美食，今次「香港好味」的250間食店，打破價錢與排名級數的框架，從地道粉麵小店、港式糖水舖、鑊氣小炒、老字號菜館，到文青咖啡室及米芝蓮頂級食府，一一收錄，涵蓋京、滬、川、粵、滇等中式口味，以及法、意、美、日、韓、東南亞等環球美食，全面呈現香港飲食文化的深度與多元。無論身處哪一區，只要打開網頁，即可享受專業級的尋味體驗。

大班樓

珍珀雅集

新香冰廳餅店

允升甜品

網站設有多個標籤的多元搜尋功能，有如美食雷達，讓用家可按地區、菜式、用餐場合等需要進行快速篩選，鼓勵大家深入探索每區的獨特個性，規劃美食行程。想搵2025米芝蓮星級餐廳、2025亞洲50最佳餐廳名單，或具備「優質旅遊服務計劃」認可及清真認證的餐廳都能一按即達。同時網頁細分不同場景，如「老字號」、「茶餐廳」、「家庭聚餐」等，特別為即將到來的農曆新年團年飯、開年飯及情人節提供專業建議，解決「食乜好、去邊度食」的世紀難題。

「香港好味」專屬網頁已經正式上線。

旅發局已於官方社交平台同步上架由星級名廚親自帶路的全港美食導覽短片，拍得非常精彩，睇完想即刻跟住去食！

除了設有專屬網頁可即時網上搜尋外，還可免費下載電子版美食指南隨時隨地離線查閱。為了方便旅客「行到邊，食到邊」，旅發局於全港多個港鐵站、巴士站及旅客熱點設置地區專屬二維碼（QR Code），市民及旅客只需「嘟一嘟」掃描二維碼，即可即時獲取當區名廚推薦列表。

「香港好味」名廚精選美食指南

網址：http://tastehk.discoverhongkong.com/

美食導覽短片：https://www.youtube.com/playlist?list=PLTNTHFm3Cu_sCpz3E3sonG3EFTHihMAij

下載美食指南：https://tastehk.discoverhongkong.com/content/dam/tastehk/media/Guidebook%20PDF/TasteHK_GourmetGuide_TC.pdf