本欄昨文（4日）末提出，大跌後資金流向何方？簡單，一圖勝萬言（圖一）。

跟著，阿爺公布中央一號文件，是關於農村現代化，會帶動那些產業？不少讀者不是耕田佬，看了也是矇查查，但大家不明，也要在未來這五年弄明這個公告，因為糧食安全是「十五五」中重要一環。今年是「十五五」的第一年，即是在金/銀之外，農業+AI，是個新方向，這亦是資金流向之處。

一、中央一號文件發布

中共中央國務院關於錨定農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興的意見：

1. 深入實施種業振興行動，加快選育和推廣突破性品種，推進生物育種產業化。

2. 促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機械人等應用場景。

3. 實施好農機購置與應用補貼政策，推進優機優補。

4. 多措並舉促進乳製品消費。

5. 實施農村電商高質量發展工程，規範農產品直播帶貨。

6. 實施數碼鄉村高質量發展行動，提升農村及偏遠地區網絡覆蓋水平。

7. 全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。

8. 推進供銷合作社綜合改革。

9. 有序推進農村集體經營性建設用地入市，支持入市土地優先用於發展集體經濟和鄉村產業。

農業+AI之外，資金亦會流向下列：

二、資源價格反彈

美伊對峙升溫，美軍在阿拉伯海擊落伊朗無人機，並介入護航一艘在霍爾木茲海峽遭伊朗炮艇逼近的美籍油輪。

美股2月3日稀土概念、有色金屬、貴金屬漲幅居前，黃金資源漲超20%，USA Rare Earth(US.USAR)漲17%，南方銅業(US.SCCO)漲超11%，美洲白銀公司(US.USAS)漲超8%。

三、阿里(09988)千問App宣布獨家冠名東方衛視、浙江衛視、江蘇衛視、河南衛視四大馬年春節晚會，並以AI形式參演春晚節目。

四、3D打印產業開年升溫，多家上市公司發力激活市場。

五、中國信通院AI原生智算集群服務測試驗證工作啟動。

備註：信息來源於《東方財富網》，《財聯社》、《同花順財經》，交易所公告等公開渠道。

祝大家尋股大成。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）