專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
資金流向甚麼？
股市動向

資金流向甚麼？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　本欄昨文（4日）末提出，大跌後資金流向何方？簡單，一圖勝萬言（圖一）。

 

　　跟著，阿爺公布中央一號文件，是關於農村現代化，會帶動那些產業？不少讀者不是耕田佬，看了也是矇查查，但大家不明，也要在未來這五年弄明這個公告，因為糧食安全是「十五五」中重要一環。今年是「十五五」的第一年，即是在金/銀之外，農業+AI，是個新方向，這亦是資金流向之處。

 

　　一、中央一號文件發布

 

　　中共中央國務院關於錨定農業農村現代化，扎實推進鄉村全面振興的意見：

 

　　1. 深入實施種業振興行動，加快選育和推廣突破性品種，推進生物育種產業化。

 

　　2. 促進人工智能與農業發展相結合，拓展無人機、物聯網、機械人等應用場景。

 

　　3. 實施好農機購置與應用補貼政策，推進優機優補。

 

　　4. 多措並舉促進乳製品消費。

 

　　5. 實施農村電商高質量發展工程，規範農產品直播帶貨。

 

　　6. 實施數碼鄉村高質量發展行動，提升農村及偏遠地區網絡覆蓋水平。

 

　　7. 全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。

 

　　8. 推進供銷合作社綜合改革。

 

　　9. 有序推進農村集體經營性建設用地入市，支持入市土地優先用於發展集體經濟和鄉村產業。

 

　　農業+AI之外，資金亦會流向下列：

 

　　二、資源價格反彈

 

　　美伊對峙升溫，美軍在阿拉伯海擊落伊朗無人機，並介入護航一艘在霍爾木茲海峽遭伊朗炮艇逼近的美籍油輪。

 

　　美股2月3日稀土概念、有色金屬、貴金屬漲幅居前，黃金資源漲超20%，USA Rare Earth(US.USAR)漲17%，南方銅業(US.SCCO)漲超11%，美洲白銀公司(US.USAS)漲超8%。

 

　　三、阿里(09988)千問App宣布獨家冠名東方衛視、浙江衛視、江蘇衛視、河南衛視四大馬年春節晚會，並以AI形式參演春晚節目。

 

　　四、3D打印產業開年升溫，多家上市公司發力激活市場。

 

　　五、中國信通院AI原生智算集群服務測試驗證工作啟動。

 

　　備註：信息來源於《東方財富網》，《財聯社》、《同花順財經》，交易所公告等公開渠道。

 

　　祝大家尋股大成。

 

　　

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#一號文件#中央一號文件#投資#股市#農業#人工智能#中央政府#農村現代化#糧食安全#十四五規劃#軍事衝突#美伊關係#商品價格#稀土金屬#貴金屬#阿里巴巴#3D打印
守26000望26350
投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
245
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

81%
不會
18%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
