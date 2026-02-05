歡迎回來

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，重現1984年廣告燒傷頭一幕
娛樂新聞

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，重現1984年廣告燒傷頭一幕

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　美國樂壇一代巨星 米高積遜（Michael Jackson） 逝世至今已17周年。為紀念他的巨大貢獻，電影公司 Lionsgate 特別拍攝傳記電影《米高積遜》（Michael），並將於 4月24日全球公映。影片由 Michael Jackson 的侄子 Jaafar Jackson 飾演主角，最新預告片近日公開，片中可見 Jaafar 神還原巨星的面貌與舞台風采。還提到Michael Jackson由童年時與哥哥們合組The Jackson 5以及1984年拍攝廣告燒傷頭部一事亦記錄下來。

 

Read more：大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

 

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，侄仔Jaafar Jackson還原風采，1984年拍廣告燒傷頭一幕重現

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，侄仔Jaafar Jackson還原風采，1984年拍廣告燒傷頭一幕重現

 

　　預告片重現了 Michael Jackson 的多段人生往事，包括童年時期與哥哥們組成 The Jackson 5，以及1984年拍攝廣告時不慎燒傷頭部的事件。影片真實呈現了他從童年到個人發展的音樂旅程，描繪了他如何走上成功之路，成為萬人迷的傳奇巨星。電影亦觸及 Michael Jackson 童年時遭父親 Joe Jackson 嚴厲管教甚至虐待的經歷，並展現他如何成功反抗，最終擺脫束縛，展開個人事業。

 

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，侄仔Jaafar Jackson還原風采，1984年拍廣告燒傷頭一幕重現

 

　　由 Jaafar Jackson 飾演的 Michael Jackson，不僅重現了《Billie Jean》與《Thriller》等經典 MV 造型，連標誌性的鑽石手套、難忘的舞姿也在片中登場。他的造型、舞步甚至聲線都緊貼原本人物，被歌迷大讚「形神俱似」。此外，Michael 的父親 Joe Jackson 由金像獎提名男星 Colman Domingo 出演。

 

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，侄仔Jaafar Jackson還原風采，1984年拍廣告燒傷頭一幕重現

Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，侄仔Jaafar Jackson還原風采，1984年拍廣告燒傷頭一幕重現

 

　　去年首條預告片推出時，粉絲反應相當熱烈，影片在上架6小時內點擊量已突破 3,000萬次，累積觀看次數更超過 1.5億次。至於最新釋出的宣傳片，在短短兩日內已吸引逾 800萬人次 收看，走勢持續強勁。

 

Tags:#米高積遜#Michael Jackson#Jaafar Jackson#The Jackson 5#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
