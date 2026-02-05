Michael Jackson傳記電影《Michael》4月上映，重現1984年廣告燒傷頭一幕

美國樂壇一代巨星 米高積遜（Michael Jackson） 逝世至今已17周年。為紀念他的巨大貢獻，電影公司 Lionsgate 特別拍攝傳記電影《米高積遜》（Michael），並將於 4月24日全球公映。影片由 Michael Jackson 的侄子 Jaafar Jackson 飾演主角，最新預告片近日公開，片中可見 Jaafar 神還原巨星的面貌與舞台風采。還提到Michael Jackson由童年時與哥哥們合組The Jackson 5以及1984年拍攝廣告燒傷頭部一事亦記錄下來。

Read more：大S徐熙媛離世一週年，具俊曄打造紀念雕像：她是來自外星的女孩 眾星現身揭幕儀式

預告片重現了 Michael Jackson 的多段人生往事，包括童年時期與哥哥們組成 The Jackson 5，以及1984年拍攝廣告時不慎燒傷頭部的事件。影片真實呈現了他從童年到個人發展的音樂旅程，描繪了他如何走上成功之路，成為萬人迷的傳奇巨星。電影亦觸及 Michael Jackson 童年時遭父親 Joe Jackson 嚴厲管教甚至虐待的經歷，並展現他如何成功反抗，最終擺脫束縛，展開個人事業。

由 Jaafar Jackson 飾演的 Michael Jackson，不僅重現了《Billie Jean》與《Thriller》等經典 MV 造型，連標誌性的鑽石手套、難忘的舞姿也在片中登場。他的造型、舞步甚至聲線都緊貼原本人物，被歌迷大讚「形神俱似」。此外，Michael 的父親 Joe Jackson 由金像獎提名男星 Colman Domingo 出演。

去年首條預告片推出時，粉絲反應相當熱烈，影片在上架6小時內點擊量已突破 3,000萬次，累積觀看次數更超過 1.5億次。至於最新釋出的宣傳片，在短短兩日內已吸引逾 800萬人次 收看，走勢持續強勁。