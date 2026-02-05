百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

相信不少人都有「參與」百佳上個月的「全單88折優惠」，有沒有乘機辦年貨呢？還未買夠，又或想再趁低吸納日用品的話，機會又來了！百佳決定於2月7日（星期六）再度加推優惠，消費滿$168即可享全單88折，同樣折扣無上限！

本周六（2月7日）易賞錢會員於全線香港及澳門門市（包括百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT） 消費滿$168，即可享全單88折優惠，折扣無上限外，每位會員當日無須使用優惠券，更可享優惠無限次！

除門市優惠外，PNS網購亦會於當日同步推出優惠：凡於PNS網購消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」，全單即可享92折優惠；消費滿$1,200並輸入優惠碼「CNYBUY88」，更可享全單88折！

另外，當日再有更多超值的產品優惠，大家快趁這絕佳時機到百佳「馬上辦年貨」，開心迎新歲！

最近在社交平台人氣急升的「佳蛋仔」及「百便星」，將於2月7日快閃到新界兩間指定門市舉行粉絲見面會，近距離與佳坊互動交流！顧客只要即場讚好或追蹤百佳的官方社交平台，更可獲得免費的開運御守貼紙1張！大西北的佳坊要注意！

想買「佳蛋仔」應援的話，就要於2月7日去屯門市廣場TASTE X FRESH門市，當日會閃發售「全天侯行佳佳蛋公仔（11cm）」（零售價：$78），各位佳坊務必把握88折優惠，把佳蛋仔帶回家喜迎馬年！

百佳

Facebook：https://www.facebook.com/parknshophk