23
三月
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻 西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+與巴塞爾藝術展共同委約創作 並由瑞銀集團呈獻
大型盛事 展覽
西九M+博物館｜M+幕牆展出莎茲亞．西坎達的手繪動畫《領海遊移》 探討全球貿易與權力結構 作品由M+...
推介度：
23/03/2026 - 21/06/2026
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展 西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！
著數優惠

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu PHOTO:百佳

　　相信不少人都有「參與」百佳上個月的「全單88折優惠」，有沒有乘機辦年貨呢？還未買夠，又或想再趁低吸納日用品的話，機會又來了！百佳決定於2月7日（星期六）再度加推優惠，消費滿$168即可享全單88折，同樣折扣無上限！

 

　　本周六（2月7日）易賞錢會員於全線香港及澳門門市（包括百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT） 消費滿$168，即可享全單88折優惠，折扣無上限外，每位會員當日無須使用優惠券，更可享優惠無限次！

 

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

 

　　除門市優惠外，PNS網購亦會於當日同步推出優惠：凡於PNS網購消費滿$800並輸入優惠碼「CNYBUY92」，全單即可享92折優惠；消費滿$1,200並輸入優惠碼「CNYBUY88」，更可享全單88折！

 

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

 

　　另外，當日再有更多超值的產品優惠，大家快趁這絕佳時機到百佳「馬上辦年貨」，開心迎新歲！

 

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

 

　　最近在社交平台人氣急升的「佳蛋仔」及「百便星」，將於2月7日快閃到新界兩間指定門市舉行粉絲見面會，近距離與佳坊互動交流！顧客只要即場讚好或追蹤百佳的官方社交平台，更可獲得免費的開運御守貼紙1張！大西北的佳坊要注意！

 

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

 

　　想買「佳蛋仔」應援的話，就要於2月7日去屯門市廣場TASTE X FRESH門市，當日會閃發售「全天侯行佳佳蛋公仔（11cm）」（零售價：$78），各位佳坊務必把握88折優惠，把佳蛋仔帶回家喜迎馬年！

 

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！

 

百佳

Facebook：https://www.facebook.com/parknshophk

 

Tags:#Shopping#著數優惠#百佳#辦年貨#超市#減價#易賞錢#網購
