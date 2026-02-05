農曆新年好去處2026︱海港城十二駿馬雕塑展＋抱抱財神＋換領煙花匯演入場券＋免費泊車優惠

丙午馬年，各大商場都有駿馬賀歲打卡位，海港城邀請本地藝術家黃家樂及李丞責博士共同策劃十二駿馬雕塑展，每尊雕塑以帶「馬」字旁的祝福字眼命名，打卡好意頭。你亦可順遊欣賞海港城美術館的超寫實畫風駿馬畫作。每年都好受歡迎的煙花匯演慈善入場券，商場即日起推出預訂或憑消費換領，另外，凡於商場堂食或指定消費 HK$100 起享 3 小時免費泊車，憑指定消費金額可享電子現金券，憑滙豐信用卡更有額外禮遇賞，有著數！

今個新春，海港城特別邀請本地藝術家 黃家樂在海港城美術館舉辦個人作品展 《馳騁人生・凝墨傳情》，並同步在商場推出十二駿馬雕塑展及新春互動區。 今次展覽共展出十八幅Kenneth以馬為主題的畫作，其中包括七幅全新作品，展現 Kenneth 將西洋畫手法融合中式意象的獨特美學。

十二駿馬雕塑系列展覽《馬躍青雲》更是馬年焦點打卡位，作品分布於港威商場多個位置，每尊雕塑約 1.8 米至2.4米高，體態挺拔，呈現強烈的視覺氣勢。Kenneth 與風水大師李丞責博士共同策劃，為十二匹駿馬配以不同吉祥色彩，大家可以按不同風水寓意︰綠色象徵正財運、黃色象徵偏財運、青色寓意桃花人緣、灰色代表文昌學業、藍色象徵驛馬動勢，欣賞各匹駿馬的造型與打卡。

海港城美術館舉辦個人作品展 《馳騁人生・凝墨傳情》

十二駿馬雕塑系列展覽《馬躍青雲》每尊雕塑亦以帶「馬」字旁的祝福字眼命名。

《馳騁人生 · 凝墨傳情》— 黃家樂個人作品展 @海港城

日期：2026年2月3日至2月22日

時間：11am-9pm

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

《馬躍青雲》@海港城

日期：2026年2月3日至3月3日

時間：10am-10pm

地點：海港城港威商場地下

現場憑捐款HK$20 獲得「新春福運轉盤」填色紙外，亦可於 「Dreamy 願望繪馬」 上寫上願望，把祝福掛在旁邊的桃花樹，以寓意在新一年寄望好運降臨、好事成真、心願得償。

新年一沾財神旺氣！海港城將於元宵節2026 年 3月3 日特別邀請財神到訪港威商場與大家見面。活動期間，參加者只需即場捐款 HK$50 予香港公益金，即可與財神合照（每張合照最多四人），名額有限，額滿即止。

日期﹕2026年3月3日

時間﹕12pm-2pm及6pm -8pm

地點﹕海港城港威商場大堂II

2026年農曆新年煙花匯演

每年大年初二，海港城海運大廈露天停車場都係睇煙花熱點。海港城將於 2 月 18 日（年初二）開放海運大廈露天停車場供予市民觀賞農曆新年煙花匯演，即日起，顧客可透過Trip.com網上平台預訂或憑消費換領慈善入場券。慈善入場券數量有限，換完即止。收益扣除成本後，將全數撥捐香港公益金。

入場券換領方法如下：

方法1 – 消費換領「煙花匯演入場券」

由即日起至2026年2月17日，於海港城任何商戶以指定電子付款方法消費滿HK$2,000或以上(最多2間不同商戶)，並免費登記成為HARBOUR CITYZEN會員，即可換領一次性Trip.com優惠碼一張。在Trip.com專頁訂票時輸入指定優惠碼後，即可享以HK$30特別優惠購買慈善入場券最多4張。

方法2 – 網上預訂「煙花匯演入場券」

由即日起至2026年2月17日，顧客於Trip.com專頁購買慈善入場券，可享有 HK$150 早鳥優惠價（原價 HK$300），每位最多可購買 4 張。原價將適用於2026年2月18日購買的所有慈善入場券。

入場券換領詳情及條款細則：https://www.harbourcity.com.hk/en/happening/cny-fireworks-2026/

3 小時免費泊車

海港城由即日至2026年 4 月 26 日加碼推出全新期間限定泊車禮遇，顧客於場內指定餐廳惠顧堂食或指定「兒童及家庭」商戶購物，同日單一消費滿 HK$100，即可享 3 小時免費泊車；消費滿 HK$200 可享 4 小時；消費滿 HK$300 更可享 最多 5 小時免費泊車！其他零售商戶之消費可繼續享有全年泊車優惠。

準備新春購物辦年貨或買新衫有著數，海港城即日起至 2 月 23 日，顧客憑指定消費金額，可享電子現金券。同日以滙豐信用卡簽賬滿 HK$2,000，就可獲 HK$200 電子現金券（包括基本電子現金券及滙豐額外獎賞）。消費愈多，獎賞愈多，最高可享 HK$4,200電子現金券。電子現金券可於海港城內超過 150間指定商戶及餐廳 直接當作現金使用，毋須最低消費門檻。

詳情： https://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/hsbc-credit-card-red-hot-offers-2026/

查詢︰2118 8666