《穿PRADA的惡魔2》回歸，梅麗史翠普迎紙媒危機，安妮夏菲維再遇女魔頭救亡

時尚界標誌性紅色高踭鞋回歸！由梅麗史翠普（Meryl Streep） 主演的時尚電影續集 《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2） 將於 4月30日 隆重上映。電影公司近日釋出官方預告片，華麗升級的服裝場面瞬間勾起劇迷回憶。兩位主角梅麗史翠普（Meryl Streep）與 安妮夏菲維（Anne Hathaway） 在訪談中亦分享昔日片場的美好片段，感覺彷彿回到當年拍此電影時22歲的青春時光。

Read more：Netflix 2月片單｜鄭伊健《百萬人推理》、《柏捷頓家族》二公子遇真愛、申善惠《莎拉的真偽人生》假冒名牌人生

2006年上映的《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）由 Meryl Streep 與 Anne Hathaway 主演，掀起全球高級時尚熱潮，票房高達 3.26億美元。Meryl Streep 更憑此片榮獲金球獎影后（音樂及喜劇類），奠定作品的不朽經典地位。此次續集自宣布開拍以來，已在紐約及米蘭街頭引發粉絲追星熱潮。編劇 雅蓮·麥肯拿（Aline Brosh McKenna） 更笑言：「我們知道觀眾會感興趣，但從未見過這麼多人湧到片場！」

最新預告片中，昔日的小助理 安迪（Anne Hathaway 飾） 重返《Runway》雜誌辦公室，立刻遭到 Miranda（Meryl Streep 飾） 尖酸嘲諷，並被 Emily（Emily Blunt 飾） 冷言反擊，瞬間勾起首集的經典回憶。Meryl Streep 在訪問中笑言重拾角色就像翻舊衣櫃：「不知道這件還合不合身？」Anne Hathaway 則回憶片場一刻：「對講機突然響起『Miranda來了！』然後她出現在我面前，回憶瞬間如洪水般湧回，好像回到我22歲的時候，感覺超現實。」

《穿PRADA的惡魔2》由導演 大衛·法蘭高（David Frankel） 與編劇 Aline Brosh McKenna 再度合作，三大女主角 Meryl Streep、Anne Hathaway、Emily Blunt 華麗回歸。新加入的演員包括華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）、《天能》（Tenet）男星堅尼夫·班納（Kenneth Branagh），以及美劇《性愛自修室》（Sex Education）人氣女星 施蒙·艾絲莉（Simone Ashley），更有多位名人與超模驚喜客串，星光熠熠。

電影融合華麗時尚、幽默、勾心鬥角與精警對白，故事講述隨着傳統雜誌逐漸式微，昔日冷酷上司 Miranda（Meryl Streep 飾） 也不得不面對現實。當年任勞任怨的助理 Emily（Emily Blunt 飾） 已升任國際品牌集團高級主管，手握廣告收入大權；另一位助理安迪（Anne Hathaway 飾） 則成為《Runway》新加盟的專題編輯。究竟她們是敵是友，會否出手相助挽救 Miranda 的事業，將於上映時揭曉。