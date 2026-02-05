歡迎回來

11
二月
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26 荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
節慶活動 商場活動
荔枝角 D2 Place One｜Marketoo年宵 & 新春市集 - 香城26
推介度：
11/02/2026 - 19/02/2026
免費
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
節慶活動 文化藝術
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年維園佛誕嘉年華
推介度：
24/05/2026
免費
生活
DIVA
投票區
溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？
股市動向
理財智慧

溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　經營肯德基和必勝客餐廳的百勝中國(09987)業績好過市場預期，股價破頂，現階段追貨可以嗎？泡泡瑪特(09992) 逆市跑出 ，消息面指近日泡泡瑪特的新產品PUCKY敲敲系列、星星人怦然心動系列爆火。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/D5l_AU0hxkc?si=TWV2IOd0DxG7uDy7

 

►把時間軸拉到01:20開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
284
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

81%
不會
18%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
