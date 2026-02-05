溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
經營肯德基和必勝客餐廳的百勝中國(09987)業績好過市場預期，股價破頂，現階段追貨可以嗎？泡泡瑪特(09992) 逆市跑出 ，消息面指近日泡泡瑪特的新產品PUCKY敲敲系列、星星人怦然心動系列爆火。
