國際培幼會「愛‧女孩」起跑！2026 守護難民女孩 奔向自由與希望

職場必學|學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人
全球各地，1.17億人因戰亂、貧困與天災，被迫背井離鄉，甚至成為難民。他們不僅失去家園，與至親生離死別，告別安穩的生活，更被剝奪身份、自由，以及原本應該擁有的未來。在危機當中，女孩面對更深的困境，在漫長的逃亡路上，她們身陷暴力、剝削與性暴力的險境，驚險求生。當女孩無辜淪為難民，連最基本的受教育權利都被殘酷剝奪，她們更容易陷入童婚、早孕與家庭暴力的困境，逆轉命運的機會就此斷送。

今年，國際培幼會再次舉辦「『愛·女孩』起跑！」2026，慈善跑活動所得善款，將支持培幼會在孟加拉羅興亞難民營推行的兒童保護及女童權益項目。

只要您報名參加賽事，就能守護一位難民女孩，讓她獲得教育的機會，重拾希望，同時提升難民營社區對童婚與性暴力的防範意識，保障女孩的安全。誠邀大家攜手參與今次活動，與女孩一同奔向自由與希望！

【立即報名，守護難民女孩！】


「『愛‧女孩』起跑！」2026活動詳情 
📅 活動日期：2026年4月11日（星期六）
⏱️ 活動時間：上午8時至下午1時
📍 活動地點：香港科學園高錕會議中心廣場（金蛋）
🏃 賽事：
•    10公里個人跑、接力跑 
•    3 公里個人跑、企業盃
•    1公里親子輕鬆跑
✍️ 報名及詳情： https://bit.ly/PLAN_R4G_ET
⏰ 截止報名日期：2026年3月13日

 

義務活動大使

跑手精選禮品 總值近$1,760

大會將於賽前以電郵通知跑手包領取安排。活動當日跑手均可獲其他豐富贊助禮品及「『愛‧女孩』起跑！2026」紀念獎牌。

了解更多： https://bit.ly/PLAN_R4G_ET

Tags:#愛‧女孩#慈善跑#國際培幼會#香港科學園#孟加拉羅興亞難民營#難民#人道主義危機#女童權利#教育#童婚#性暴力
