歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋
著數優惠
玩樂旅遊熱話

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

購物兵團
購物兵團
TEXT:Eunice Chow PHOTO:惠康

　　去超級市場都可以打卡？最近，惠康位於舊油麻地警署對街的駿發花園分店，變身品牌首間「香港情懷」主題特色店登場。店面以霓虹燈招牌裝飾，店內有多個懷舊主題區，如大紅塑膠街市燈、仿古電視「大牛龜」投射機、懷舊電話及復古街道牌等，打卡超有feel！你更可換購七十年代惠康紅黃背心袋設計的環保袋，增加你的懷舊造型！

 

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

 

　　惠康首間情懷主題特色店正門以仿霓虹燈招牌成為區內熱話，牆身以懷舊磁磚格紋鏡面堆砌而成，就連入口的銀綠閘機亦經典復刻。店內設置多個復古打卡位，包括高掛的大紅塑膠街市燈、貨架上的仿古電視「大牛龜」投射機及懷舊電話，還有舊式士多場景掛滿零食及復古街道牌，回憶番晒嚟。

 

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

 

　　不過，最吸引是即日起消費滿港幣 100 元，可另加港幣 28 元換購的惠康復刻版限量古紅黃環保袋（價值港幣 68 元），具實際用途之餘，亦可當作懷舊打卡用，兼重拾昔日用背心袋購物的情景。另外，惠康於今個農曆新年驚喜聯乘原創生活品牌「G.O.D. 住好啲」推出限量版超市版「魚蝦蟹」，無需任何消費直接以港幣 68 元換購。

 

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

特色店引入「玻璃樽裝無糖可口可樂」（港幣 10 元／250 亳升）。

 

惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

　　店內更設置獨一無二的「維他暖心打卡牆」，即日起至 2026 年 3 月 31 日，凡購買維他奶常溫產品滿港幣 36 元，即可獲贈品牌環保袋乙個。

 

惠康首間「香港情懷」主題特色店

地點︰油麻地眾坊街 3 號駿發花園 5 座地下 1-11 號 （油麻地港鐵站 C 出口）

營業時間︰8am-10pm

Tags:#惠康#懷舊#油麻地#Jetso#著數優惠#Hot Deals#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
Add a comment ...Add a comment ...
百佳88折！1月16日起一連三日 買滿$168即可享全單88折＋折扣無上限
更多購物兵團文章
百佳88折！1月16日起一連三日 買滿$168即可享全單88折＋折扣無上限

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
243
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

80%
不會
19%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處