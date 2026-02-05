惠康首間懷舊主題店︰霓虹燈招牌＋士多打卡位＋換購復刻版紅黃背心袋

去超級市場都可以打卡？最近，惠康位於舊油麻地警署對街的駿發花園分店，變身品牌首間「香港情懷」主題特色店登場。店面以霓虹燈招牌裝飾，店內有多個懷舊主題區，如大紅塑膠街市燈、仿古電視「大牛龜」投射機、懷舊電話及復古街道牌等，打卡超有feel！你更可換購七十年代惠康紅黃背心袋設計的環保袋，增加你的懷舊造型！

惠康首間情懷主題特色店正門以仿霓虹燈招牌成為區內熱話，牆身以懷舊磁磚格紋鏡面堆砌而成，就連入口的銀綠閘機亦經典復刻。店內設置多個復古打卡位，包括高掛的大紅塑膠街市燈、貨架上的仿古電視「大牛龜」投射機及懷舊電話，還有舊式士多場景掛滿零食及復古街道牌，回憶番晒嚟。

不過，最吸引是即日起消費滿港幣 100 元，可另加港幣 28 元換購的惠康復刻版限量古紅黃環保袋（價值港幣 68 元），具實際用途之餘，亦可當作懷舊打卡用，兼重拾昔日用背心袋購物的情景。另外，惠康於今個農曆新年驚喜聯乘原創生活品牌「G.O.D. 住好啲」推出限量版超市版「魚蝦蟹」，無需任何消費直接以港幣 68 元換購。

特色店引入「玻璃樽裝無糖可口可樂」（港幣 10 元／250 亳升）。

店內更設置獨一無二的「維他暖心打卡牆」，即日起至 2026 年 3 月 31 日，凡購買維他奶常溫產品滿港幣 36 元，即可獲贈品牌環保袋乙個。

惠康首間「香港情懷」主題特色店

地點︰油麻地眾坊街 3 號駿發花園 5 座地下 1-11 號 （油麻地港鐵站 C 出口）

營業時間︰8am-10pm