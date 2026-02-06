特朗普式「新秩序」，世界亂上加亂

2026年度世界經濟論壇(WEF)於1月19日至23日在瑞士達沃斯舉辦。時隔6年，美國總統特朗普(Donald Trump)再次參加會議，並於21日在大會致辭。

特朗普在演講初段自吹自擂，強調美國過去一年在他管治下經濟復甦，例如股市屢創新高，藉此為市民的儲蓄增加9萬億美元，以及讓120多萬人脫貧（擺脫依賴食品券）、獲創紀錄的18萬億美元投資承諾等。特朗普更不諱言地指出，美國從委內瑞拉獲得5000萬桶石油，估計委內瑞拉未來半年所賺的錢將比過去20年的還要多，再者各大美國石油公司都計劃進入委國市場，從中獲利。

特推進霸凌外交，多國圖疏遠美

然而，口講無憑，特朗普所言表面看來非常風光，但估計當中帶有不少水份，所以一切還有待證實。但很明顯他是向外界示威，表揚自己的成就，一方面讓他的選民（特別是他的金主）知道他一直努力落實他選舉時許下的承諾，另一方面告訴世界各地政府及企業要把握時機與美國經商。

特朗普在達沃斯論壇自吹自擂，並貶損盟友。(AP)

在演講下半節，特朗普公開批評其他國家和國際組織，迎來現場不少反對聲音。他特別提到美國與加拿大及格陵蘭的問題。特朗普對加拿大總理卡尼(Mark Carney)1月20日在論壇的發言沒有感激美國，表示不滿。他指在經濟方面，加拿大出口結構高度集中美國市場，出口包括能源、汽車與零組件、金屬及農產品等。據2024年數據，美國約佔加拿大出口量的70%；特朗普認為美國對加拿大經濟發展具關鍵影響。

軍事方面，特朗普指美國長期為北美洲提供軍事保護，並特別提到「黃金穹頂(Golden Dome)」飛彈防禦系統，保護範圍涵蓋加拿大，這暗示加拿大從美國獲得許多好處。因此，就卡尼年初訪問中國，並簽署多項經貿協議，他極為反對，並威脅若加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅。

特朗普在演講中重申美國要擁有格陵蘭的決心，強調透過此舉，美國可維護歐洲於北極圈的軍事安全，抨擊北約組織反對他是不智的，並威脅若歐洲領導人不同意他的要求，將發動經濟戰。

特朗普對格陵蘭虎視眈眈，令美歐關係轉差。(AP)

會後，他表示美國已與北約就向丹麥收購（佔據）格陵蘭達成初步框架協議，並撤回向反對美國擁有格陵蘭的盟友徵收新關稅的威脅。雖然這些舉動讓一些歐洲領導人得到些許希望，但並未能徹底緩解丹麥及其他北約盟國對美國的信任。

美當「世界判官」，卡尼挺身反對

經歷過去一年特朗普飄忽的關稅政策，全球已看透他的TACO(Trump Always Chickens Out)「拋浪頭」兼「出爾反爾」之外交手段，但可惜不少中小型國家卻無能為力，只能選擇聽話地順著美國政策走。

然而，卡尼最近卻挺身而出，公開反對美國。他在世界經濟論壇演講中，不點名批評美國「將經濟一體化用作武器，將關稅用作槓桿，將金融基礎設施用作脅迫工具，將供應鏈當作可利用的弱點」。他又指，「以規則為基礎的國際秩序已經終結，中等強國如加拿大必須作出轉向」，所以加拿大選擇在這新的國際環境下，分散貿易投資和夥伴，包括與中國合作，以減少對美國的依賴。他還呼籲其他國家加入行動，並團結一致，組織對抗美國經濟霸凌的新國際聯盟。

卡尼呼籲其他國家團結一致，對抗美國的經濟霸凌。(AP)

特朗普於1月22日借世界經濟論壇作平台，宣布成立以他為首的「和平委員會」，20多個國家現場加入，當中卻不包括加拿大及多個北約成員國。儘管特朗普並無承認，但外界推測他想另起爐灶，該會將替代聯合國。但和平委員會與聯合國的最根本分別，在於和平的定義是由特朗普話事。在這安排下，美國除了是現時自稱的「世界警察」外，特朗普亦會充當「世界判官」。就此，「老大哥在看著你(Big brother is watching you)」場景便近在咫尺，美國將更加可大條道理以自己的價值觀作為世界和平的標準，監管全世界。

世界經濟論壇後，特朗普又一次口出狂言，得罪北約盟友。他在接受傳媒訪問時，聲稱北約盟國在阿富汗沒有出力，引發澳洲、英國、法國和丹麥等盟國不滿。英國首相施紀賢(Keir Starmer)憤怒地指出英軍在阿富汗死亡人數高達457人，位居第二，雖然少於美軍陣亡人數（約2400人），但戰爭犧牲一條性命都嫌多，故他認為特朗普的言論對英國及其他參與行動而身亡的人具侮辱性，毫不尊重盟友的貢獻，嚴重蔑視各國為協助美國圍堵2001年911事件元兇的付出。

特朗普上任總統一年，不單深度影響美國本土內政，同時亦不斷顛覆世界秩序。過去一年，他推出全球「對等關稅」、視加拿大為美國第51州、計劃收購格陵蘭、入侵委內瑞拉並俘虜其總統、成立和平委員會、不反對以色列襲擊加沙、迫烏克蘭接受不公平停火協議、促使美國退出多個國際組織（例如最近退出世衛）等，這些政策反映他的獨裁思維、單邊主義。他往往以盡快實踐「美國優先」、「讓美國再次偉大(Make America Great Again, MAGA)」等目標為由，不理其他國家的死活，夾硬推出不同的霸凌外交政策。這些「踩著他人上位」的政策絕對不得「民心」，令世界多國設法疏遠與美國的關係，以圖擺脫對她的經濟和軍事依賴。

世界經濟論壇旨在提供一個多邊交流平台，每年匯聚全球政要及跨國企業，共謀世界經濟發展及和平建設。所以，特朗普出席並發表美國單邊主義之言，明顯與論壇宗旨打對台，有故意來到歐洲「踩場」、威脅盟國「選邊站」的意圖。

特朗普成立以他為首的「和平委員會」，外界推測他欲以之取代聯合國。(AP)

改政治生態，未來修正恐遇劇痛

最後，筆者更擔心的是未來世界似乎會亂上加亂。特朗普逐步推倒了基於多邊主義而行之已久的世界秩序，推出特朗普式的「新秩序」，完全改變了美國政治生態。他於政商兩道都非常強勢，故他能夠一意孤行，實踐其對內、對外的獨裁政策，換上他人可能難以做得到。他也意識到這點，故他一直在培養接班人，例如副總統萬斯(JD Vance)、國務卿魯比奧(Marco Rubio)等，但他們政界年資比較淺、商界關係比較弱，他們能夠勝任推行「新秩序」、控制美國新大局嗎？而且更甚者，若然下屆大選共和黨失利，民主黨上台便要用上「洪荒之力」，把「特朗普新秩序」修正，屆時美國必然會遇上一段時間的劇痛。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【知識庫】特朗普1月又TACO，美股曾急彈

－特朗普1月21日宣布取消歐洲新關稅，並排除對格陵蘭的軍事行動，再次TACO（Trump Always Chickens Out，即特朗普總是臨陣退縮）。

－TACO理論依賴特朗普「退縮」精髓，先利用恐慌下跌做空，再在退縮反彈時做多。

－1月21日TACO交易再現，美股三大指數單日反彈約1.2%，道指漲588點（升1.21%），標指漲78點（升1.16%），納指漲270點（升1.18%）。

－TACO策略短期可快速套利，但長期不宜單靠TACO，應結合多元資產配置，避免政策真正落地時的系統性風險。

－隨著投資者熟悉套路，恐慌幅度減弱，套利空間可能縮小。

（本文原載於2月6日《香港經濟日報》）