A股2月5日收盤後，港股迎來直線拉升行情。恒生指數實現轉漲，恒生科技指數漲近1%。

此前一度跌超3%的騰訊控股(00700)隨後翻紅，市場此前流傳的調整遊戲、金融等行業增值稅稅率的傳言引發的擔憂正逐步消退。

當日早間，百度(09888)發布公告，宣布授權實施一項新的股票回購計劃，最高回購金額為50億美元，有效期至2028年12月31日。同時，為進一步提升股東回報，董事會已批准首次採納股息政策，預計2026年宣布首次派發股息。受上述消息推動，百度拉升近3%。

新能源汽車股回勇

港股新能源汽車板塊尾盤同步拉升，蔚來(09866)、小米集團(01810)漲近3%，零跑汽車(09863)、理想汽車(02015)、比亞迪(01211)、小鵬汽車(09868)等個股跟漲。

銀諾醫藥(02591)早盤拉升逾20%，消息面顯示，公司核心產品依蘇帕格魯肽α用於治療寵物糖尿病的新獸藥臨床試驗申請已於2月4日獲農業農村部正式受理，預計2026年第一季度啟動I期臨床試驗。董事會表示，寵物糖尿病藥物研發具備廣闊前景，符合集團長期業務發展策略，將為集團進軍寵物藥品領域奠定堅實基礎。

企業層面，多隻個股因利好消息表現突出：

優然牧業(09858)收市漲4.4%，報4.96元，成交額1.1億元。消息面上，優然牧業近日以「先舊後新」方式配售股份，加上特別授權認購，合計募資約23.3億元，折合人民幣約20.7億元，這筆注資主要來自其大股東伊利(滬:600887)，交易完成後，伊利持有的優然牧業股權將由33.93%增至36.07%。

百度拉升近3%，報140.9元，成交額32.3億元。2月5日早，百度集團發布公告稱，公司授權實施一項新的股票回購計劃。

心動公司(02400)收市升4.1%，報81.3元，成交額5.4億元。旗下Taptap近期發布通過自然語言對話讓AI創作遊戲的產品「Taptap Maker」，開源證券認為AI模型工具能力的躍升或助力遊戲開發門檻大幅降低，長江證券也表示AI有望重塑遊戲行業開發鏈路並構建全新內容生態。

雲頂新耀(01952)漲超3%，報38.86元，成交額1億元。2月5日，雲頂新耀宣布與麥科奧特簽署獨家商業化許可協議，獲得全球首創雙靶點多肽新藥MT1013在中國及亞太區（日本除外）的獨家商業化授權，此次合作將強化其產品布局，鞏固在亞洲腎臟及自身免疫疾病領域的領導地位。

