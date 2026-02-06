《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》自2025年12月31日上映以來，至今逾一個月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日更錄得 $87,464,735，榮登歷年香港電影港澳票房第4位，有望達成心願破憶！如古天樂所說，多20分鐘的加長版相信最快在農曆新年面世，電影公司特別為影迷送上「Plus+ 多元宇宙版」（加長版）購票優惠，以回饋支持。

古天樂曾表示，若票房突破一億，將會推出「加長版」，把20分鐘刪減片段重新呈現。電影公司對票房表現充滿信心，為答謝觀眾鼎力支持，並迎接即將率先於香港院線上映的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版（加長版），電影團隊特別舉辦限時回饋活動：由2月6日至2月10日一連五天，凡於香港戲院購買《尋秦記》戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額共10,000張，先到先得，送完即止。

《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版電影海報。

當《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版正式上映時，觀眾憑該半價優惠券於香港戲院購票，即可半價購買一張正價戲票，同時更可換取一張印有古天樂親筆書寫、以角色「項少龍」名義呈現的簽名字款——「項少龍穿越電子簽名版」限量紀念戲票，極具收藏價值。

《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以「多元宇宙」概念延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗。電影團隊期望透過是次回饋活動，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的無限可能。

此外，古天樂另一套電影《九龍城寨之圍城》熱潮漫延到海外，他與林峯、張文傑、劉俊謙等演員在日本大受歡迎。擁有「歌手魂」的古天樂乘勝追擊，於當地推出新曲加精選唱片《Back To The Past》，將會在情人節公開發售，而日本唱片店Tower Records網頁上，則顯示日本版將於3月6日正式上架。唱片內收錄古天樂與林峯合唱版《天命最高》，以及古天樂多首經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》及《像我這一種男人》。古天樂曾於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「我最喜愛男歌手」殊榮，成為其演藝生涯的重要里程碑。今次推出唱片令樂迷驚喜不已，更紛紛要求舉行簽唱會。