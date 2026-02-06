歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片
娛樂新聞

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》自2025年12月31日上映以來，至今逾一個月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日更錄得 $87,464,735，榮登歷年香港電影港澳票房第4位，有望達成心願破憶！如古天樂所說，多20分鐘的加長版相信最快在農曆新年面世，電影公司特別為影迷送上「Plus+ 多元宇宙版」（加長版）購票優惠，以回饋支持。

 

Read more：香港電影評論學會得獎名單│古天樂憑《私家偵探》奪最佳男主角，傳與宣萱秘戀多年急回應

 

        古天樂曾表示，若票房突破一億，將會推出「加長版」，把20分鐘刪減片段重新呈現。電影公司對票房表現充滿信心，為答謝觀眾鼎力支持，並迎接即將率先於香港院線上映的《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版（加長版），電影團隊特別舉辦限時回饋活動：由2月6日至2月10日一連五天，凡於香港戲院購買《尋秦記》戲票，即有機會獲得《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版半價優惠券一張，名額共10,000張，先到先得，送完即止。

 

 

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版電影海報。

 

　　當《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版正式上映時，觀眾憑該半價優惠券於香港戲院購票，即可半價購買一張正價戲票，同時更可換取一張印有古天樂親筆書寫、以角色「項少龍」名義呈現的簽名字款——「項少龍穿越電子簽名版」限量紀念戲票，極具收藏價值。

　

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

 

       《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版以「多元宇宙」概念延伸，從不同角度豐富原有故事世界，為觀眾帶來更立體的觀影體驗。電影團隊期望透過是次回饋活動，與觀眾一同再度穿越時空，見證天命的無限可能。

 

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

 

　　此外，古天樂另一套電影《九龍城寨之圍城》熱潮漫延到海外，他與林峯、張文傑、劉俊謙等演員在日本大受歡迎。擁有「歌手魂」的古天樂乘勝追擊，於當地推出新曲加精選唱片《Back To The Past》，將會在情人節公開發售，而日本唱片店Tower Records網頁上，則顯示日本版將於3月6日正式上架。唱片內收錄古天樂與林峯合唱版《天命最高》，以及古天樂多首經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》及《像我這一種男人》。古天樂曾於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪「我最喜愛男歌手」殊榮，成為其演藝生涯的重要里程碑。今次推出唱片令樂迷驚喜不已，更紛紛要求舉行簽唱會。

Tags:#古天樂#宣萱#郭羨妮#朱鑑然#林峯#尋秦記#九龍城寨之圍城#多元宇宙#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
Add a comment ...Add a comment ...
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」
更多娛樂文章
叱咤2025得獎名單｜姜濤4度封「我最喜愛的男歌手」鄧麗欣23年後奪「最喜愛女歌手」

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
282
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

82%
不會
17%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處