荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年
美食情報

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

尋‧情‧味
香港老舖記錄冊
尋‧情‧味
TEXT:賈志光PHOTO:Easy@chilllifehk

　　在荃灣柴灣角街熟食市場，鄭榮記的燈火已亮了超過六十年。這片位於屯門公路與荃灣路交匯處的舊式平房，與周遭急速的車流和現代商廈形成對比，像是被飛速時代特意留下的一隅，標註著一段樸實而頑強的過往。

 

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

 

　　故事始於1959年。創辦人鄭裕星先生，學名「榮奎」，招牌上的「榮」字正源於此。憑著早年習得的沖茶手藝，他與夫人用一架木頭車、一根擔挑，在當時荃灣電力公司附近，展開了鄭榮記的篇章。擔挑兩頭，是麵包盤與裝滿咖啡奶茶的暖水壺，每日清早便出現在紗廠門口，為趕工的工人提供快捷早餐。

 

　　六十年代，荃灣紗廠林立，南豐、中央、南海等紗廠日夜運轉。鄭榮記的營業時間緊貼工人三班制的節奏，清晨六點開檔，深夜十一點打烊。工人們趕時間，鄭氏夫婦就預先把飲品沖好放在路邊，工人下車放下三毫子，拿起即走。許多工人會自備「牛奶嘜」罐頭或漱口盅外賣，那時廠房內棉花飛揚，機器轟鳴，連溝通都需靠手勢。這份與紗廠共生的記憶，數十年後仍深深烙印在鄭家兄弟心中。

 

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

 

　　那時沒有固定簷蓬，下雨天就用竹竿撐起帆布棚，雨勢一大，棚頂可能坍塌，心血便付諸東流。直到1964年，政府劃定檔位抽籤，鄭家的流動木頭車，終於在紗廠門口變成一間小木屋。木架鐵皮，屋頂鋪上「蠟青紙」，再從地盤撿來木板搭成桌椅。儘管簡陋，夏天颱風會刮爛鐵皮門，但鄭榮記總算有了一個不必再四處漂泊的家。

 

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

 

　　七十年代，鄭榮記轉為政府承認的「車仔位」，並開始豐富餐單，從多士、銀絲米粉到公仔麵。那時沒有多士爐，得用牛油在鍋中慢烘，因此多士比奶油包貴上半毫。鄭老太太也開始賣粥，多一樣食物，多一份幫補。鄭家的八個孩子，可說是在店裏長大，放學後便來幫忙抹枱遞茶，排行第三的鄭國偉（三哥）更從小坐在擔挑裏隨父母擺賣，他的童年與店舖的氣味緊密相連。

 

　　八十年代，隨著鄭老先生年事已高，在外闖蕩過的三哥回來接手生意。不久，因區內重建，鄭榮記遷至現址。三哥觀察到工人午膳需求，開始供應飯食，從盅頭飯發展到兩餸飯、小炒，並因應食客喜好，推出鹹牛肉蛋治、炒意粉等。生意在適應中擴展，但有些核心從未改變：公仔麵堅持逐碗煮，以防發脹；奶茶堅持用多種茶葉拼配。這份對品質的固執，甚至曾讓他們推掉紗廠的包伙食大單——三哥認為，做不來便情願不做，不可敷衍。

 

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

 

　　這份堅持贏得了信譽，也讓生意自然成長。從附近公司老闆帶客戶來用膳，到後來有能力承接包伙食，鄭榮記一步步紮根。家族成員也陸續回來各司其職：大哥煲茶、大姊收銀、三哥煮麵……到後來聘請專業廚師。九十年代是包伙食的鼎盛期，每日處理約三十圍飯菜，這門辛苦活蘊藏著無數實用智慧：瓜菜煮七成熟靠餘溫焗熟、濾乾菜汁、選用老式梯形飯盒防飯菜變腍……這些點滴，都是歲月積攢下來的經驗。

 

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年

 

　　店裏的老器物也藏著智慧：用厚身瓦杯盛奶茶，因其保溫好，預熱後能讓奶茶溫度融合得剛好；用瓦煲做豉汁排骨飯，則能避免飯粒過油。這些老方法，承載著對味道的執著。

 

　　走過一甲子，鄭榮記養大了鄭家一輩人，也陪伴了荃灣三代打工仔。它見證了區域從紗廠演變為商廈的滄海桑田。有些街坊成了十年如一日的老友，甚至遠道而來的外國商人，也會特意來尋這份老味道。三哥的經營哲學帶著老派的人情味：他樂意將忙不完的生意轉介給新攤檔；送包伙食時多備一份給大廈保安；與員工商量放假，疫情後更特意讓大家返鄉探親。這種基於人情信任的互動，在當今社會愈顯珍貴。

 

　　路途並非總是平坦。三哥坦言，2020年前後的社會動盪與疫情是巨大考驗。但他從未想過讓父親的招牌倒下，在最艱難時仍堅持不裁員，最終熬過低迷期。如今，三哥因健康問題需從前線退下，同輩兄弟皆年過六十，下一代卻暫無人接手。他心中焦急，卻也明言，只要有人願意學，他必傾囊相授。

 

　　從木頭車到固定舖位，鄭榮記像一個沉默的守護者。無論外界如何變遷，它依舊堅持著最初的念想：為街坊煮一碗好麵，沖一杯好茶。在時代洪流中，它努力留住的，不只是食物的舊味，更是那份人情的溫度。故事寫到這裏，下一章尚待展開，靜候那個願意走進來，將這份關於堅持與人情的故事續寫下去的人。

 

鄭榮記 - 荃灣

創於：1959年

經營：大牌檔

地址：荃灣柴灣角街柴灣角熟食市場地下30-31號舖

 

Tags:#老店#老店情味#香港#人情味#香港情懷#鄭榮記#大牌檔#柴灣角街熟食市場#食檔#奶茶#堅持
古洞德利士多 │ 由手工潮州糕餅，轉型至賣雜貨及麵食飲品，默默經營逾60載
古洞德利士多 │ 由手工潮州糕餅，轉型至賣雜貨及麵食飲品，默默經營逾60載

