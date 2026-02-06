由私家診所診金、專科收費，到最近公立醫院公共服務正式調整收費，即使未曾出現重大疾病，不少家庭亦會發現，醫療相關開支正悄然佔據更多現金流空間，而醫療保費調整幅度，亦往往跑贏一般消費物價。

人口老化令醫療需求持續上升，而高齡階段醫療使用量，遠高於人生早段（Shutterstock圖片）

醫療通脹屬結構性趨勢。人口老化令醫療需求持續上升，而高齡階段醫療使用量，遠高於人生早段。不少家庭規劃醫療保障時，習慣以壯年、健康階段作起點，假設只要沒有長期病患，未來醫療負擔自然可控。更精準地說，醫療開支高度集中於人生中後段，因此醫療通脹並非罕見風險，而是一項幾乎必然出現的家庭負擔。真正高峰，反而出現在收入能力逐步下降階段，亦是醫療規劃中最常見的盲點。

另一個常被低估因素，是醫療科技進步。新藥、精準治療與先進手術，確實提升治療效果，但同時亦推高單次療程成本。從保險角度看，醫療賠付壓力增加，並非因為更多人使用醫療服務，而是每宗治療成本持續上升，這亦解釋了為何醫療賠付增長，長期快於保費調整。

近年自願醫保投保數目已累積至相當規模，但相關保費調整趨勢，亦反映醫療通脹對長期負擔影響。隨着年齡增長，保費上升速度預期只會進一步加快，若同時計及醫療通脹，相關保費未必仍然輕鬆可負，屆時或需考慮調整保障水平，或提高自付比例，以換取較可持續安排。

就我個人而言，家庭醫療保障以自願醫保作為核心，配置屬中等保障水平，並配合自付及墊底安排，以集中應對重大醫療風險，而非覆蓋所有日常醫療開支。這種安排的考量，正是希望在醫療通脹持續上升下，避免保費負擔隨年齡快速失控，並保留調整空間。

作為兩個女兒的父親，我愈來愈明白，醫療規劃核心，除了保持體魄強壯與精神健康，更在於分清哪些開支應由家庭自行承擔，哪些才值得透過保單轉移。孩子成長、父母老去，時間本身已改變風險分布。因為利息會升會跌，但醫療費用，往往只有一條單程路。