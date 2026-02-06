歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
醫療費用的單程路
理財智慧

醫療費用的單程路

財智談
陳家揚
財智談

　　由私家診所診金、專科收費，到最近公立醫院公共服務正式調整收費，即使未曾出現重大疾病，不少家庭亦會發現，醫療相關開支正悄然佔據更多現金流空間，而醫療保費調整幅度，亦往往跑贏一般消費物價。

 

醫療費用的單程路人口老化令醫療需求持續上升，而高齡階段醫療使用量，遠高於人生早段（Shutterstock圖片）

 

 

　　醫療通脹屬結構性趨勢。人口老化令醫療需求持續上升，而高齡階段醫療使用量，遠高於人生早段。不少家庭規劃醫療保障時，習慣以壯年、健康階段作起點，假設只要沒有長期病患，未來醫療負擔自然可控。更精準地說，醫療開支高度集中於人生中後段，因此醫療通脹並非罕見風險，而是一項幾乎必然出現的家庭負擔。真正高峰，反而出現在收入能力逐步下降階段，亦是醫療規劃中最常見的盲點。

 

　　另一個常被低估因素，是醫療科技進步。新藥、精準治療與先進手術，確實提升治療效果，但同時亦推高單次療程成本。從保險角度看，醫療賠付壓力增加，並非因為更多人使用醫療服務，而是每宗治療成本持續上升，這亦解釋了為何醫療賠付增長，長期快於保費調整。

 

　　近年自願醫保投保數目已累積至相當規模，但相關保費調整趨勢，亦反映醫療通脹對長期負擔影響。隨着年齡增長，保費上升速度預期只會進一步加快，若同時計及醫療通脹，相關保費未必仍然輕鬆可負，屆時或需考慮調整保障水平，或提高自付比例，以換取較可持續安排。

 

　　就我個人而言，家庭醫療保障以自願醫保作為核心，配置屬中等保障水平，並配合自付及墊底安排，以集中應對重大醫療風險，而非覆蓋所有日常醫療開支。這種安排的考量，正是希望在醫療通脹持續上升下，避免保費負擔隨年齡快速失控，並保留調整空間。

 

　　作為兩個女兒的父親，我愈來愈明白，醫療規劃核心，除了保持體魄強壯與精神健康，更在於分清哪些開支應由家庭自行承擔，哪些才值得透過保單轉移。孩子成長、父母老去，時間本身已改變風險分布。因為利息會升會跌，但醫療費用，往往只有一條單程路。

Tags:#醫療費用#私家診所#專科收費#公立醫院#醫療通脹#人口老化#醫療科技進步#自願醫保#醫療規劃#理財
Add a comment ...Add a comment ...
利是開始第一堂理財課
更多財智談文章
利是開始第一堂理財課

投票區

美以空襲伊朗 最高領袖哈梅內伊身亡
404
|
1

你認為事件會否引發更大規模戰爭？

52%
不會
35%
難講
13%
投票期：2026-03-02 ~ 2026-04-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處