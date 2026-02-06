歡迎回來

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10乘坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10乘坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:香港摩天輪

　　今個情人節及農曆新年，香港摩天輪以「幸福定格摩天輪」為主題，大家可登上象徵愛情與好運的限定花卉圖案車廂，最平$10即有機會登上乘坐打卡！想二人世界，只需$160就可以獨享期間限定私人車廂，二人世界浪漫俯瞰維港美景。凡透過 Trip.com 或 Ctrip 購買 2 張成人門票，更可獲贈限量版主題相框。2 月 14 日情人節晚上將舉行現場音樂會，摩天輪下多間美食店推出節日限定甜品，農曆新年期間摩天輪亦會換上年花賀年主題車廂，增添喜慶感。

Read More

DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕

情人節優惠︱美心蛋糕早鳥83折＋$99換購香皂花，A-1 Bakery網購蛋糕送優惠

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

 

　　今年情人節，香港摩天輪特別呈獻「幸福定格摩天輪」限定主題車廂，所有乘客均有機會登上期間限定主題車廂，換言之，成人票$20，優惠票（小童、長者及傷健人士）$10，三歲以下幼童可免費乘坐。不過新主題車廂數量有限，並非全部車廂都會換上新外型，所以是否可以乘搭新主題車廂睇你彩數，而且需要同其他人乘客一同乘坐。

 

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

「幸福定格摩天輪」限定主題車廂以象徵愛情與好運的花卉圖案布置。

 

　　想有二人甜蜜世界及確定可於「幸福定格摩天輪」限定主題車廂打卡，推介選擇以港幣 160 元獨享私人車廂，與摯愛共度美好浪漫時光。由即日起，凡透過 Trip.com 或 Ctrip 購買 2 張成人門票，可獲贈限量版「幸福定格摩天輪」主題相框。情侶可手持蘊含獨特花語的相框，在摩天輪的浪漫佈景中拍下獨一無二的合照，定格每個幸福瞬間。相框數量有限，送完即止。

 

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

 

　　香港摩天輪同時亦提供專屬攝影服務（拍攝套餐最多四個人用），由專業攝影師於香港摩天輪下及海濱位置，捕捉情侶互動的珍貴時刻。顧客可選擇兩種拍攝套餐：30 分鐘基本攝影服務（$480），或「攝影＋私人包廂＋特快通行證」套餐（$680）。「攝影＋私人包廂＋特快通行證」套餐包免排隊優先登車服務，更可在私人主題車廂內進行拍攝。

 

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

 

情人節音樂會與美食

 

　　2 月 14 日情人節晚上 6 時至 8 時，香港摩天輪更將舉行現場音樂會，邀請本地樂隊演奏包括經典廣東歌《幸福摩天輪》在內的多首浪漫抒情樂曲。另外， 2 月 9 日至 2 月 22 日期間，摩天輪下多間美食店推出節日限定甜品，包括有阿德士多的紅絲絨蛋糕，以及日本北海道品牌 Milk Top 的限定口味雪糕。香港摩天輪同時亦推出「摩天輪及地道小食套票」，設有兩款選擇：港幣 100 元套票（含兩張成人門票及小食套餐）或港幣 130 元套票（含兩張特快通行門票及小食套餐）。套票優惠可於八達通 App 及微信支付全球有禮小程序內換領。

 

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

 

　　適逢農曆新年，摩天輪亦會換上象徵福氣富貴的年花賀年主題車廂，大年初二（2 月 18 日）舉行傳統舞獅賀歲表演迎福氣滿滿的馬年。香港摩天輪將繼續以優惠票價與全港共慶情人節及農曆新年，成人票定價港幣 20 元，優惠票（小童、長者及傷健人 士）則為港幣 10 元，三歲以下幼童免費。另設港幣 70 元特快通行證，以及可容納八人的私人車 廂（票價港幣 160 元）。人人轉個大運，開啟順心新一年！

 

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

情人節好去處2026︱香港摩天輪$10坐浪漫花卉車廂＋包廂體驗＋送主題相框＋限定甜品

 

幸福定格摩天輪

日期：2月9日至3月8日

地點：香港摩天輪及AIA Vitality 公園

https://www.facebook.com/hkowofficial/

 

Tags:#情人節2026#香港摩天輪#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話
