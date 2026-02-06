中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

本周三（4日），正當全世界都仍在消化中俄元首舉行視訊會議的細節時，突然傳出中美元首也通話了，而且還是中南海主動撥打了致白宮的電話。

習近平主動致電白宮，提醒美方務必慎重處理對台軍售問題。（資料圖片）

一日之間，中國國家主席習近平分別和俄美元首通話，本已非同尋常，更何況自從美國總統特朗普重返白宮以來，一向只有他致電北京，而這回卻是白宮響起了越洋電話鈴聲，這個逆向舉動更是耐人尋味。

資本市場不寒而慄

以前，無論是中美關係鬧得多僵，只要是中美元首通話，總能提振國際資本市場的情緒。但這回通話後，資本市場卻旋即捲入了黑色星期四，不僅美股重挫，連特朗普上台時大力吹捧的比特幣也遭到恐慌性拋售。是甚麼令資本市場不寒而慄？

原因是，特朗普及其共和黨黨友為扭轉年底中期選舉的劣勢，在國際間做出了一連串危險的舉動，已經嚴重觸犯國際社會及中國利益，尤其是在台海問題上踐踏中方對美國劃定的紅線，而促使中南海撥響了這通電話，向白宮發出「勿謂言之不預」的警告。

面對全球局勢變化，中俄保持緊密戰略協作。（資料圖片）

特朗普政府的對外擴張政策，已經導致全球安全形勢出現惡化的趨勢。從遠的來說，他下令美軍閃電突襲委內瑞拉首都加拉加斯，擄走馬杜羅總統夫婦，接下來又對伊朗展開軍事部署。

根據特朗普的指示，美軍林肯號航母打擊群已於上月26日進入中東水域。而五角大樓消息指，美軍第二艘航母亦正前往當地，以應對「伊朗的緊張局勢」。雖然特朗普宣稱要和伊朗談判解決核問題，但他對德黑蘭發動致命軍事打擊的可能性真實存在。

美擴張政策危及中國利益

美軍對委內瑞拉和伊朗的行動，都將影響到中國的能源供應安全。以委內瑞拉為例，雖然特朗普現階段表示中國可以繼續向該國購油，但白宮官員已經明確表態，稱不再給予中國買家折扣。而這些所謂的折扣，其實是中國向委國貸款的互惠條件。

更何況，所謂的中國可以繼續購油，只是一種麻痹行為，一旦美資完全掌握了上述國家的石油命脈，不僅可以任意操縱價格，而且還能對華發動突襲式石油禁運，威脅中國經濟的正常運轉。

從近的來說，特朗普政府正在刺激東亞軍事競賽，釋放日本的擴軍潛能，同時升級對台軍售規模和武器殺傷力。在特朗普的支持下，日本首相高市早苗去年底公開將「台灣有事」納入日本「危機存亡事態」，欲把中國台灣納入其勢力範圍，迄今堅拒收回其言論。

高市在大選前夕得到特朗普公開表態支持（美聯社）

在此背景下，習近平一日之內先後與普京及特朗普通話，釋出了兩條關鍵信息。對俄羅斯方面，他提出：「中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。」

對美國方面，習近平期望中美關係這艘大船「穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。」他特別指出：「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

兩條信息合起來，展示出一條清晰化的大國戰略——北京與莫斯科在涉及遠東以至全球戰略穩定的大是大非問題上，將保持高度一致並提升合作態勢，同時要求特朗普在訪華前，把跨過台海紅線的手手腳腳縮回去，消除中美間最大的風浪與障礙，合力為世界「多辦一些大事、好事」。

北京的大國戰略清晰化，自然就會迫使特朗普在計劃中的4月訪華之前，也要作出清楚的回應。如果他無視北京要求，繼續推進對台售武，就要冒4月難以啟程之險。考慮到特朗普在中期選舉前要面對共和黨對華鷹派及金主的施壓，習近平也給他提出了建議：「不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道。」

特朗普聽入耳了嗎？在接獲中南海電話一天之後，特朗普在他的社交平台「發圈」了，稱他已邀請日本首相高市早苗3月訪美，且表態支持高市贏得周日（8日）的大選。他稱：「高市首相及其執政聯盟的工作值得強力認可，這次選舉的結果對日本的未來至關重要。」

眾所周知，高市不僅極其反華，欲染指台海，而且急欲趕在特朗普訪華前，實現訪問白宮之行，以展示美國對她的支持，並令北京難看。特朗普的行為不僅是在公然干預外國選舉，而且是對北京的勸言作出回應。

當你勸他「不以善小而不為」，他卻聽成了「惡小可以一件一件做」。如此態度，中美關係尚可期乎？