警方兩星期內接獲逾45宗網上情緣騙案，涉案金額超過4,300萬港元！48歲男士被騙超過$220萬

下星期便是情人節，單人的朋友如果急於找個伴，於網上識新朋友，就要特別小心！過去兩星期，警方共接獲超過45宗網上情緣騙案，涉案金額損失超過4,300萬港元！

其中一名受害人是48歲從事電腦行業的男士，於IG收到白撞訊息，之後迅速與對方發展成網戀。對方自稱有親戚在美國虛擬貨幣投資公司擔任高層，可提供「內幕貼士」，並發送連結引導受害人進入虛假投資網站，展示「高回報」投資成果。

受害人不虞有詐，不惜借貸及用盡畢生積蓄，分別7次將超過210萬港元虛擬貨幣，由自己的電子錢包發送到騙徒的電子錢包，並分2次轉賬16萬港元到騙徒指定銀行戶口。直至對方失聯，受害人才驚覺受騙，合共損失超過220萬港元！

提防網上情緣騙案小貼士：

● 對白撞訊息要保持警惕

● 墮入愛河都要保持理性，勿被甜言蜜語沖昏頭腦

● 對方一講到高回報投資就要警覺

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）