貝萊德黃金基金跑贏金價

過去一周，投資市場最風起雲湧的，竟然是商品市場中的貴金屬，尤其是黃金和白銀。我用「竟然」來形容，主要是上周五發生的貴金屬「黑色星期五」確實較罕見。

過去觸發市場恐慌的，主要是股票或債券價格大跌，或息口預期的變化，由貴金屬價格大跌觸發的恐慌真的不多。但上周五，金價單日就急挫最多一成二，銀價更急挫最多三成九，甚至帶動其他資產價格也急瀉，最明顯的就是虛擬貨幣。

本來，有人形容，過去一年多，金銀價的升幅，已經有點像加密貨幣了，因為兩者都是在基本因素不太強的情況下急升。而且，無論金和銀，炒味都已經很濃，即是投機盤非常活躍，因此，今次的急跌也是遲早的事。

但諷刺的是，金和銀本來是非常實質的商品，但虛擬貨幣就真的有點虛幻，基本上兩者是風馬牛不相及的，但如今兩者的命運卻竟然連在一起了！

從短線角度看，金礦股的升幅是會比金價更凌厲。(Shutterstock)

金銀價的升幅有多厲害？先說2025年，金價大約升了六成多，銀價更大升近1.5倍。但沒有最瘋狂，只有更瘋狂。踏入2026年之後，金銀價格再像脫韁野馬一樣飆升。單計今年1月（上周五1月30日大跌前），銀價累積上升六成多，金價也再升兩成。

經過這一夜之後，黃金和白銀的價格稍為回穩，但已經嚇怕不少投資者。其實，我在本欄提過，最簡單能分享金價升幅的投資工具就是黃金ETFs，因為ETFs的走勢基本上跟足金價，但這也意味著投資者不會得到額外回報。

因此，我也在本欄寫過另一篇文章，題為《黃金基金跑贏金價》。我趁今次機會，整理了去年部分黃金基金的表現，發覺這個情況仍然沒有改變。

我仍然以貝萊德世界黃金基金為主要比較對象。因為該基金是市場上歷史最悠久的其中一隻黃金基金，資產總值超過50億美元，大幅拋離其餘黃金基金的規模（其他黃金基金的規模大約只有幾億美元）。

該基金將不少於70%的資產投資於世界各地主要從事金礦業務的上市公司股票，也有小部分資產投資於其他貴金屬、礦物和基本金屬的上市公司股票，但就不會實際持有黃金和其他金屬。

該基金去年全年上升近1.6倍，正如前文所述，同期金價升幅只有六成多，即是該基金完全跑贏金價。但要留意的是，貝萊德世界黃金基金本身是用「富時金礦指數」作為基準指標。如果以此基準比較，貝萊德世界黃金基金是跑輸的，因為該指數去年大升近1.7倍！

如果大家買過金礦股也會明白，當投資者看好金價走勢時，都會率先買入這類股份，因此，從短線角度看，這類股票的升幅是會跑贏金價，而以這類股票為主要投資對象的黃金基金，自然也會有這種爆發力。

我提過，如果你是長線看好黃金的投資者，買黃金ETFs就最好不過，因為它絕對可以分享金價的升幅，但就沒有儲存實金的煩惱。

不過，我並不算長線看好黃金的人，而只是認為這兩三年，在中央銀行增加黃金儲備，以及去美元化的大趨勢下，金價應該會迎來一次大牛市。所以，我自己仍然會以主動管理的黃金基金為主要投資對象。