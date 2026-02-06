譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

譚仔雲南米線2月6日起推出農曆新年「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線，一碗有多款食材，包括焦點食材——原隻鮑魚金菇，另有牛肉、雞肉、豬肉、豬膶、冬菇、豆卜、竹笙、芽菜及生菜等，寓意包羅萬有、好事成雙，套餐配迎桃花蜜桃特飲只售$88。凡惠顧農曆新年限定套餐，更可獲贈新春限定譚仔三十周年利是封！

「駿馬迎福」套餐售價為港幣88元，除了多款新春好意頭食材，象徵財富、健康與豐盛，更配上開胃醒神的酸辣金湯，米線湯底預設為五小辣，亦可按個人口味自選不同辣度。套餐特別配上迎桃花蜜桃特飲，蜜桃香氣清新淡雅，入口清爽解膩。

「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線

迎桃花蜜桃特飲

即日起凡惠顧「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線配迎桃花蜜桃特飲套餐，即可獲贈譚仔三十周年利是封一套八個，數量有限，送完即止。

譚仔三十周年利是封

適逢新年，譚仔人氣角色「韭菜仔與朋友」亦換上全新新春造型，推出一套五款Whatsapp Sticker陪大家拜年，以譚仔獨有的「譚仔話」向親友送上最貼地的新年祝福！



譚仔人氣角色「韭菜仔與朋友」新Whatsapp Sticker