食安危機|銅鑼灣家賀屋爆食物中毒，12人食生蠔刺身後上吐下瀉
醫學通識 健康解「迷」

食安危機|銅鑼灣家賀屋爆食物中毒，12人食生蠔刺身後上吐下瀉
開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
Beauty

開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限...
百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣...
玩樂旅遊 購物兵團

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣...
譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封
美食情報
美食優惠

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

TEXT:EunicePHOTO:譚仔

　　譚仔雲南米線2月6日起推出農曆新年「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線，一碗有多款食材，包括焦點食材——原隻鮑魚金菇，另有牛肉、雞肉、豬肉、豬膶、冬菇、豆卜、竹笙、芽菜及生菜等，寓意包羅萬有、好事成雙，套餐配迎桃花蜜桃特飲只售$88。凡惠顧農曆新年限定套餐，更可獲贈新春限定譚仔三十周年利是封！

 

　　「駿馬迎福」套餐售價為港幣88元，除了多款新春好意頭食材，象徵財富、健康與豐盛，更配上開胃醒神的酸辣金湯，米線湯底預設為五小辣，亦可按個人口味自選不同辣度。套餐特別配上迎桃花蜜桃特飲，蜜桃香氣清新淡雅，入口清爽解膩。

 

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線

 

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

迎桃花蜜桃特飲

 

　　即日起凡惠顧「駿馬迎福」酸辣金湯過橋米線配迎桃花蜜桃特飲套餐，即可獲贈譚仔三十周年利是封一套八個，數量有限，送完即止。

 

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

譚仔三十周年利是封

 

　　適逢新年，譚仔人氣角色「韭菜仔與朋友」亦換上全新新春造型，推出一套五款Whatsapp Sticker陪大家拜年，以譚仔獨有的「譚仔話」向親友送上最貼地的新年祝福！
 

譚仔新春優惠︱限定酸辣金湯過橋米線有鮑魚！$88套餐配特飲＋送利是封

譚仔人氣角色「韭菜仔與朋友」新Whatsapp Sticker

 

