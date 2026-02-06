Huawei nova 14i｜主攻年輕族群，大電池、大熒幕、特設X Button一鍵開啟常用功能

Huawei nova 14i是同系列的入門型號，針對年輕用家市場而設，以經濟實惠的價格發售。新機以大容量電池配合大熒幕作賣點，並加入新增的X Button快捷鍵，整體屬於實用型的手機。

nova 14i走纖薄路線，厚度只有8.9毫米，機身用上閃耀星環設計，備有藍黑兩色機身選擇。與其他Huawei手機不同之處，是機身加入了X Button快捷鍵，可一按快速打開常用工具，雙按開啟應用程式，緊急時亦可一鍵速撥，而這些功能是可自定。此外，nova 14i設有6.95吋LCD FHD+解像度熒幕，支援最高90Hz刷新率與最、270Hz觸控採樣率及AOD息屏顯示功能。

nova 14i設有800萬像素前置鏡頭方便自拍與視像通話。

機身用上閃耀星環設計，備有藍黑兩色機身選擇。

手機配置了5,000萬像素主鏡與200萬像素景深鏡頭。

與其他Huawei手機不同之處，是nova 14i機身加入了X Button快捷鍵，可一按啟動不同的功能。

nova 14i搭載Snapdragon 680處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，安兔兔實測得分51萬多，效能不高但足以應該日常使用的需要。最大特色，是nova 14i機身纖薄之餘，更內置7,000mAh大電池，在同級手機並不常見，配合22.5W有線快充，使用上可以用「實在」來形容，官方稱充滿電可播放影片26小時或31小時音樂播放。

機身右側設有整合指紋感應器的電源鍵與音量鍵。

底部設有USB Type-C介面，支援22.5W有線快充。

nova 14i設有雙SIM卡插槽，支援雙卡雙待。

按下nova 14i的X Button快捷鍵即可啟動常用的功能。

相機的功能與其他Huawei手機看齊。

即使nova 14i是入門型號，但其5,000萬像素主鏡頭仍可拍攝高品質的照片。

nova 14i的攝影功能同樣以實用為先，配置了5,000萬像素主鏡配合200萬像素景深鏡頭，較適合人像與日常隨拍；前置800萬像素鏡頭則方便自拍與視像通話。對於想用一部手機包辦生活記錄，又不想為攝影系統付出更高成本的用家，nova 14i的取向相當直接。

總結

nova 14i以平價定位主攻「大電池加大屏幕」的長續航體驗，並用X Button把常用功能變成一步到位的操作。若用家想找一部功能齊全而入手門檻不高的手機，nova 14i會是一個很好的選擇。另一方面，縱使nova 14i的定價只是$1,588，可是到指定地點購買，還會獲贈價值$199的Huawei Scale 3 智能體脂磅，直接令手機更見超值。

作業系統：EMUI 14.2

處理器：Qualcomm Snapdragon 680 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,376 x 1,080像素，6.95吋LCD

制式：GSM B2/3/5/8 / WCDMA B1/2/4/5/8 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/13/20/26/28/66 / LTE TDD B38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置）/ 5,000萬像素主鏡頭 + 200萬像素景深（後置）

其他：GPS/Glonass/BeiDou/GALILEO/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置7,000mAh

體積：171.6 x 79.9 x 8.9毫米

重量：約216克

售價：$1,588

查詢：Huawei 8128 8810

