1周部署 | 麥嘉嘉：科技股拖累港股走勢 下周三大因素要留意！

嘉賓：永豐金證券（亞洲）研究部主管 麥嘉嘉

多隻外圍科技股因受業引拖累大跌，連帶港股科技股亦跑輸大市。另外金融板塊方面走勢亦較弱，嘉嘉認為因為利率走勢不明朗，加上金融股的累積升幅較多。

下周留意三大因素包括政策、經濟數據和業績，相關因素將影響大市去向，大家要密切留意！

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=PY9jYOrWpJQ

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8