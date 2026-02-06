歡迎回來

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！
數碼創科

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！

智城物語
方展策
智城物語

　　如果AI演進不再受限於地表的電網與土地資源，人類文明將迎來何種層次的躍升？ 2026年2月2日，馬斯克宣布SpaceX與AI初創xAI合併，組成一家估值達1.25 兆美元的科技企業，目標是建構太空數據中心網絡，現近乎無限的太陽能供應與全球無死角的AI推論網絡。這不但是馬斯克商業帝國中規模最大的整併行動，更標誌著科技產業競爭進入全新維度——從單純的AI模型技術競賽，轉向運算力基建、甚至能源供給的實力較量。

 

Read More

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？

【星鏈計劃】構建衛星寬頻網絡，觸發低軌道空間全球爭奪戰！

低軌衛星競賽加劇！星鏈計劃搶攻航空Wi-Fi市場，老牌衛星企業掀法律戰反制！

 

xAI急需資金增強AI運算力

 

　　若要理解這場世紀合併的真實動機，必須先正視xAI面臨的嚴峻財務壓力。根據彭博社取得的內部文件顯示，xAI在2025年第三季淨虧損達14.6億美元（約113.88億港元），遠高於第一季的10億美元。更驚人的是，這家2023年才成立的AI初創，在2025年前三季已燒掉95億美元（約741億港元）現金，平均每月消耗近10億美元（約78億港元），但其第三季營收僅為1.07億美元（約8.35億港元）。

 

　　即使是全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk），面對這種收支嚴重失衡的狀況，也會感到有點吃力。衛星及電訊產業分析師蒂姆·法拉爾（Tim Farrar）直言，xAI的最大問題就是「缺錢」。要跟Google、OpenAI等AI領頭羊較量，xAI必須投入天文數字般的資金來建設數據中心，以增強AI運算力。

 

　　同屬馬斯克麾下的SpaceX，則呈現截然不同的財務狀況。根據路透社報道，SpaceX在2025年約有150 至 160 億美元（約1,170億至1,248億港元）的收入，並實現約80億美元（約624億港元）的盈利，主要來自火箭發射和星鏈（Starlink）衛星網絡業務。因此，兩家公司合併的真正動機是，同系企業之間的財務紓困。

 

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！

目前SpaceX獵鷹重型火箭每公斤運送成本約1,400至1,500美元，當載運量更大的星艦（Starship）投入服務，預計成本可能暴跌到每公斤100至200美元或以下。（圖片來源：SpaceX官網）

 

為SpaceX注入宏大AI願景

 

　　然而，「財務紓困」不能成為吸引融資的理由，馬斯克需要一個足夠宏大、能激發投資者想像的願景來包裝這場交易，於是提出「太空數據中心」（Orbital Data Centers）這幅偉大藍圖：在距離地球數百公里的軌道上，部署由百萬顆衛星組成的數據中心網絡。這些衛星直接利用太空中24小時不間斷、強度比地表高30%至40%的太陽能，配合接近絕對零度的太空散熱環境，徹底解決地面數據中心面臨土地、能源與冷卻成本高漲的問題。

 

　　這個藍圖並非完全空想。SpaceX已向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交申請，計劃部署最多100萬顆具備AI運算能力的衛星。馬斯克預言，未來2到3年內，太空將成為AI運算成本最低的地方，並宣稱2026年會開始利用星艦（Starship）發射新一代 V3 Starlink 衛星；與現階段由獵鷹火箭發射的 V2 衛星相比，單次發射可新增的系統容量預計超過20倍。馬斯克指出，如星艦能實現每小時發射一次、每次運載約 200 噸的運作頻率，一年內足以將數百萬噸物資送入太空軌道。

 

　　倘若Starship每年能投射約 100 萬噸的AI運算衛星，每噸提供約100 kW的運算力，那麼一年將可新增100 GW的總運算力。馬斯克揚言，以此作為起點，最終可望每年在軌道上部署 1 TW 的運算力規模，使太空數據中心成為支撐下一代 AI 模型訓練與推論的重要基建。

 

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！

除V3 Starlink衛星外，Starship在2026年也會投射新一代「直連流動裝置」（Direct-to-Mobile）衛星，提供手機通訊網絡，挑戰傳統電訊商。（圖片來源：翻攝SpaceX官方YouTube影片）

 

合併後再IPO推高上市估值

 

　　這場合併的時機選擇絕非偶然。市場普遍預期，SpaceX將於2026年6月中旬進行首次IPO，募資規模可能高達500億美元（約3,900億港元），成為史上規模最大的上市案之一。但華爾街的估值邏輯殘酷而直接：傳統航太企業按現金流估值，AI公司則靠想像力交易。以老牌航太巨頭洛歇·馬丁（Lockheed Martin）為例，其本益比通常在20到30倍之間。

 

　　即使給予SpaceX「獨角獸之王」的待遇，採用50倍的「硬科技溢價」，其80億美元的年度獲利也只能支撐約4,000億美元市值；就算極端樂觀地給予100倍本益比，也不過是8,000億美元估值。相比之下，AI公司的估值邏輯截然不同：OpenAI在持續虧損下，估值仍高達8,300 億美元（約6.47兆港元）。若然馬斯克希望SpaceX的上市估值超過1兆美元，那麼單純的航太業務估值顯然不夠，必須注入AI的想像空間。

 

　　由是觀之，這場合併的財務邏輯相當明確：xAI需要持續投入巨額資金來擴充AI運算力，SpaceX則需要AI願景來抬高上市估值，兩者結合形成一個「獲利穩健、高速成長」的投資組合包裝。對IPO包銷商而言，這種組合遠比各自獨立上市更容易銷售。
創建跨領域超級科技綜合體

 

　　其實，這不是馬斯克第一次在旗下企業間進行資產重組。2016年，他用特斯拉（Tesla）收購自己早年投資的太陽能服務供應商SolarCity，為Tesla引進綠能副業。2025年3月，xAI以全股票交易方式收購社交平台X，將6億活躍用戶的貼文內容作為訓練Grok模型的養分。

 

　　現在，SpaceX與xAI的合併將這個閉環重組推向新高度。SpaceX 專為美國政府和軍方打造的星盾( Starshield）機密衛星服務，正為美國情報機關建構由數百顆特製衛星所組成的偵察網絡，將利用AI技術協助辨識與追蹤地面移動目標。至於 xAI，亦已跟美國國防部簽訂 2億美元（約15.6億港元）合約，將其Grok模型納入美軍的AI部署計劃，以加速軍事決策與作戰規劃流程。換言之，馬斯克建立了一個包羅航太火箭、衛星網絡、太空數據中心、AI模型、社交媒體、以及軍事國防的超級科技綜合體。

 

SpaceX合併xAI！馬斯克打包AI、火箭、衛星，創造1.25 兆美元科技綜合體，重塑全球運算力供應鏈！

2023至2025年間，Starship已完成11次試射。馬斯克表示，Starship將在2026年達成首次有效載荷入軌，有助於實現其太空數據中心大計。（圖片來源：翻攝SpaceX官方YouTube影片）

 

　　這種垂直整合策略創造了獨特的競爭優勢。Google、OpenAI雖然在AI演算法上可能更先進，但卻缺乏馬斯克科技綜合體這種從硬件到軟件、從地面到太空的完整掌控力。當其他AI公司必須依賴第三方數據、租用他人運算力時，馬斯克可以在自己的封閉生態系統內完成從數據蒐集、模型訓練到服務部署的完整流程。

 

太空數據中心成本優勢成疑

 

　　儘管合併完成，SpaceX仍面臨兩大嚴峻挑戰。首先是技術可行性的考驗。太空數據中心不是短期內能實現的目標，而馬斯克承諾在2到3年內證明其可行性。如果SpaceX無法如期展示太空數據中心的成本優勢，整個合併策略的敘事將備受質疑，公司市值也可能大打折扣。華爾街投資者可以接受「宏大願景」，但不會永遠容忍「空頭支票」。

 

　　其次是AI燒錢的壓力。要追趕OpenAI、Google，xAI仍需要大量投資於運算力基建、人才招募和模型研發。雖然SpaceX提供了財務緩衝，但如果xAI無法在合理時間內實現收支平衡或顯著縮減虧損，將持續拖累新公司的財務表現。

 

　　無論如何，今次合併創造了一個估值高達1.25 兆美元（約9.75兆港元）的科技新巨頭。深水資產管理公司合夥人吉恩·芒斯特（Gene Munster）打趣表示，SpaceX掛牌上市後，投資界可能要為現行「美股七雄」（Magnificent 7）構思一個新簡稱了。

 

