歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦
娛樂新聞

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

足球俱樂部
主教練
足球俱樂部

　　英格蘭聯賽盃4強結束：阿仙奴兩回合淘汰車路士，曼城大比數淘汰紐卡素，最終由目前聯賽前二兩隊會師溫布萊。從賽事進程與數據來看，兩隊的晉級皆具說服力，而「前二會合」在聯賽盃亦屬少見而合理的結局。 

 

　　阿仙奴首回合在史丹福橋3:2先拔頭籌，次回合回到酋長球場，阿仙奴選擇以控制節奏對抗車路士的反撲：全場僅5次起腳（2次中門），卻在補時最後時刻由夏域斯快攻破門，合計4:2晉級。

 

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

槍手今季在聯賽12個主場攻入28球，場均 2.33 球；場均失8球，場均 0.67 球，是全英超防守最穩健的球隊，這也解釋了為何阿仙奴能在聯賽、本土杯賽，甚至歐聯都能名列前茅，殺入決賽。

 

　　這場次回合的關鍵並不在火力，而在於比賽控制與防守韌性，槍手完成本季第20場零封，體現了成熟的比賽管理風格，不再患得患失。

 

　　阿仙奴兩回合能持續佔優，核心在於士氣與經驗。其一，對車路士保持最近10場不敗的心理優勢，令球隊即使並非主動控球，亦不急不躁；其二，在細節處理上更老練，迪勤懷斯的長距離輸送與補位、後場對車路士長傳反擊的預判、夏域斯對反擊時機的掌握等，均在令阿仙奴贏在細節。

 

　　曼城這邊廂，首回合已領先2:0，回到主場，先後在7、29與32分鐘連入三球，半場已領先3:0，兩回合最終5:1過關。

 

　　值得留意的是，哥迪奧拿此戰輪換六人、夏蘭特先列後備，球隊仍能以結構與人腳層次壓制對手，證明球員質素和經驗仍有優勝之處。

 

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

曼城已連續7次從聯賽盃四強晉級、締造賽史最長完美紀錄；而紐卡素作客曼城吞下12連敗的，證明強者恆強。

 

　　再從今季表現來看，兩隊前二球員殺入決賽並非無道理。

 

　　阿仙奴今季特徵是「穩」。英超主場戰績9勝2和1負、入28球失8球，場均2.42分；作客亦有7勝3和2負，攻守均衡。

 

　　即使季內曾遭遇傷兵（如沙卡季初的腿筋受傷休息一段時間），球隊透過輪換與位置調整維持戰績，這是最近兩季以來陣容逐步補強的成果。

 

　　而曼城今季則呈現「主強客弱」的情況：聯賽客場僅5勝3和4負，場均1.50分，明顯低於主場的2.42分；幾場關鍵作客（例如輸曼聯、被熱刺逼和）暴露出當對手以低位反擊作為進攻手段時，藍月在防守的不穩定。

 

　　從四強的結果來看，阿仙奴與曼城會師決賽並非偶然，而是實力的展現；實力並非單指牌面結構，而是球員的經驗、士氣和戰術運用，兩隊都明顯要比其他球隊高出一籌。

 

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

過去多屆聯賽杯決賽的冠軍，除了上屆是紐卡素，以及3年前的曼聯，和16-17球季的曼聯外，都是由前列球隊捧杯，包括利物浦兩屆，以及曼城連續4屆奪冠，證明聯賽杯近10年已經不再是豬頭骨。

 

本週焦點

 

阿仙奴 vs 新特蘭 ——主客場的優勝劣敗

 

　　上面提及阿仙奴今季英超主場強勢，相反，新特蘭的客場效率下滑明顯，12戰2勝4和6負、僅10分，場均0.83分，且客場只入6球、失17球，攻守兩端皆有不足。

 

　　只要不出現重大失誤，阿仙奴今場絕對應該全取3分。

 

利物浦 vs 曼城 ——往績優勢得以延續？

 

　　近5次英超對碰，利物浦對曼城取得2勝2和1負的優勢；當中有兩場更是零封對手，說明利物浦對曼城頗有心得。

 

　　同一時間，利物浦近段主場士氣回升（包含歐戰大勝與聯賽主場大捷），而曼城今季作客場均僅得1.50分，表現不穩；若在進攻上，前30分鐘未能把握機會破門，則相對難以擊潰利物浦了，曼城絕對有失分的可能。

 

主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

利物浦過去5場賽事錄得3勝 1和 1負，攻入16球，失6球，證明攻守重上正軌；而關鍵就是再與季初不適應的韋斯，近期成為攻守轉為的key person，他的融入成為利物浦上力的主因。

 

曼聯 vs 熱刺——是運氣抑或是實力

 

　　曼聯主場對熱刺，前者三連勝，包括擊敗曼城，以及作客3:2反勝阿仙奴），士氣顯著提升；回到主場，紅魔在高位壓迫與二次反搶的持續性相對更佳。

 

　　熱刺方面，傷兵狀況依然嚴重，整體輪換與臨場變陣的彈性仍受影響；加上其作客進攻穩定性不足，因此面對近期相對穩健的防守，熱刺難以令紅魔失分。

 

Tags:#足球#阿仙奴#新特蘭#曼城#利物浦#英格蘭聯賽盃
Add a comment ...Add a comment ...
艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權
更多足球俱樂部文章
艾摩謙炮轟管理層，早該被炒；馬列斯卡紐奴落鑊，錯在爭權

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
284
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

81%
不會
18%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處