主場強勢，阿仙奴勢破新特蘭；作客不穩，曼城恐難擋利物浦

英格蘭聯賽盃4強結束：阿仙奴兩回合淘汰車路士，曼城大比數淘汰紐卡素，最終由目前聯賽前二兩隊會師溫布萊。從賽事進程與數據來看，兩隊的晉級皆具說服力，而「前二會合」在聯賽盃亦屬少見而合理的結局。

阿仙奴首回合在史丹福橋3:2先拔頭籌，次回合回到酋長球場，阿仙奴選擇以控制節奏對抗車路士的反撲：全場僅5次起腳（2次中門），卻在補時最後時刻由夏域斯快攻破門，合計4:2晉級。

槍手今季在聯賽12個主場攻入28球，場均 2.33 球；場均失8球，場均 0.67 球，是全英超防守最穩健的球隊，這也解釋了為何阿仙奴能在聯賽、本土杯賽，甚至歐聯都能名列前茅，殺入決賽。

這場次回合的關鍵並不在火力，而在於比賽控制與防守韌性，槍手完成本季第20場零封，體現了成熟的比賽管理風格，不再患得患失。

阿仙奴兩回合能持續佔優，核心在於士氣與經驗。其一，對車路士保持最近10場不敗的心理優勢，令球隊即使並非主動控球，亦不急不躁；其二，在細節處理上更老練，迪勤懷斯的長距離輸送與補位、後場對車路士長傳反擊的預判、夏域斯對反擊時機的掌握等，均在令阿仙奴贏在細節。

曼城這邊廂，首回合已領先2:0，回到主場，先後在7、29與32分鐘連入三球，半場已領先3:0，兩回合最終5:1過關。

值得留意的是，哥迪奧拿此戰輪換六人、夏蘭特先列後備，球隊仍能以結構與人腳層次壓制對手，證明球員質素和經驗仍有優勝之處。

曼城已連續7次從聯賽盃四強晉級、締造賽史最長完美紀錄；而紐卡素作客曼城吞下12連敗的，證明強者恆強。

再從今季表現來看，兩隊前二球員殺入決賽並非無道理。

阿仙奴今季特徵是「穩」。英超主場戰績9勝2和1負、入28球失8球，場均2.42分；作客亦有7勝3和2負，攻守均衡。

即使季內曾遭遇傷兵（如沙卡季初的腿筋受傷休息一段時間），球隊透過輪換與位置調整維持戰績，這是最近兩季以來陣容逐步補強的成果。

而曼城今季則呈現「主強客弱」的情況：聯賽客場僅5勝3和4負，場均1.50分，明顯低於主場的2.42分；幾場關鍵作客（例如輸曼聯、被熱刺逼和）暴露出當對手以低位反擊作為進攻手段時，藍月在防守的不穩定。

從四強的結果來看，阿仙奴與曼城會師決賽並非偶然，而是實力的展現；實力並非單指牌面結構，而是球員的經驗、士氣和戰術運用，兩隊都明顯要比其他球隊高出一籌。

過去多屆聯賽杯決賽的冠軍，除了上屆是紐卡素，以及3年前的曼聯，和16-17球季的曼聯外，都是由前列球隊捧杯，包括利物浦兩屆，以及曼城連續4屆奪冠，證明聯賽杯近10年已經不再是豬頭骨。

本週焦點

阿仙奴 vs 新特蘭 ——主客場的優勝劣敗

上面提及阿仙奴今季英超主場強勢，相反，新特蘭的客場效率下滑明顯，12戰2勝4和6負、僅10分，場均0.83分，且客場只入6球、失17球，攻守兩端皆有不足。

只要不出現重大失誤，阿仙奴今場絕對應該全取3分。

利物浦 vs 曼城 ——往績優勢得以延續？

近5次英超對碰，利物浦對曼城取得2勝2和1負的優勢；當中有兩場更是零封對手，說明利物浦對曼城頗有心得。

同一時間，利物浦近段主場士氣回升（包含歐戰大勝與聯賽主場大捷），而曼城今季作客場均僅得1.50分，表現不穩；若在進攻上，前30分鐘未能把握機會破門，則相對難以擊潰利物浦了，曼城絕對有失分的可能。

利物浦過去5場賽事錄得3勝 1和 1負，攻入16球，失6球，證明攻守重上正軌；而關鍵就是再與季初不適應的韋斯，近期成為攻守轉為的key person，他的融入成為利物浦上力的主因。

曼聯 vs 熱刺——是運氣抑或是實力

曼聯主場對熱刺，前者三連勝，包括擊敗曼城，以及作客3:2反勝阿仙奴），士氣顯著提升；回到主場，紅魔在高位壓迫與二次反搶的持續性相對更佳。

熱刺方面，傷兵狀況依然嚴重，整體輪換與臨場變陣的彈性仍受影響；加上其作客進攻穩定性不足，因此面對近期相對穩健的防守，熱刺難以令紅魔失分。