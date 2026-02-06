農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

農曆新年將至，啟德體育園首個大型「啟德體育園新春盛會」節目豐富，包括海濱年宵市集、各大新春主題店及花車展覽等，年初九更有新春舞龍醒獅匯演及巡遊。啟德同區 AIRSIDE商場與韓國原創人氣插畫《ZIZONE》聯手呈獻「ZIZONE招財貓士多」，主角粉紅貓PINGO的粉紅色主調好搶眼，期間限定店更推出一系列獨家聯乘商品！

啟德體育園大型年宵市集活動將於2月10至16日舉行，美食海灣更首度舉辦戶外年宵市集，設有五大主題區域，帶來超過30個特色攤位，涵蓋賀年花藝、傳統工藝、節慶糕點、人氣美食、文創手作及親子遊樂等豐富內容，大家飽覽維港美景同時辦年貨！

美食海灣首度舉辦戶外年宵市集

海鮮島漁港 - 布袋澳六嬸年糕

V&S Dessert

栗子角落新春手作

啟德體育園年宵市集

日期：2026年2月10至16日（年廿三至年廿九）

時間：2月10至12日3pm -8pm、2月13至16日3pm -11pm

地點：啟德體育園美食海灣園

2月1日至3月上旬期間，啟德零售館亦設室內年宵市集，包括麥玲玲吉慶堂限定店，另有AEON新春賀歲食品節、Thank You Florist限定店，以及Figurecross 2026年宵及新春市集售賣賀年應節擺設好物及精品。JOYPOLIS SPORTS HONG KONG更將於農曆新年期間聯乘傳奇馬王「金鎗六十」，設主題活動區及沉浸式互動娛樂。

即日起至3月3日麥玲玲吉慶堂限定店，於啟德零售館2，G及2樓舉行。

2月1日至3月8日，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 聯乘傳奇馬王「金鎗六十」農曆新年主題活動。

年初二至初十（2月18至26日）新春期間，八輛來自旅發局「國泰新春國際匯演之夜」的特色花車，將首度於體育園展出，大家可以近距離打卡。2月18至19日（年初二至初三），十多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍，更於體育園即場獻技。2月25日（年初九）則有舞龍醒獅隊伍將以氣勢磅礡的鑼鼓跳樁表演，其後更會在啟德零售館內舉行盛大巡遊，向大眾傳遞吉祥賀歲祝福。

「國泰新春國際匯演之夜」的特色花車將首度於體育園展出

啟德體育園

網站：https://www.kaitaksportspark.com.hk/

AIRSIDE粉紅招財貓打卡

來自韓國、大受歡迎的人氣插畫《ZIZONE》三大角色現身AIRSIDE，高達4米的吹氣招財貓造型粉紅貓PINGO為主角，坐鎮巨型花花全盒中，寓意財運滾滾、福氣臨門。全盒中的鯛魚燒與炒香栗造型粉紅貓PINGO紙牌已準備好與大家打卡合照，全場充滿喜慶粉紅調子。

佔地約2,000平方呎的「ZIZONE招財貓士多」。

場內更設有粉紅貓PINGO愉快糖果打卡位。



於高逾3米的金色許願樹下許互相祝福許願。

期間限定店推出AIRSIDEｘZIZONE聯乘版農暦新年限定揮春及索繩袋

另外，於2月11日（年廿四）至2月22日（年初六），AIRSIDE將會與「Mr n Mrs Moon」以及Freeture Concept聯乘，舉辦「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集，超過80個本地文創品牌及年宵攤位迎接馬年，售賣新年手工藝品、手作賀年食品、賀年年花、新年幸運裝飾配件、毛孩賀年衣服及用品等。場內更開設Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店及Taurus金牛女孩快閃年宵攤位，與一眾粉絲喜迎馬年！





ZIZONE招財貓士多

日期：2026年2月4日至3月8日

時間：10am-10pm

期間限定店營業時間：11am -9pm

地點：AIRSIDE 2樓中庭（九龍啟德協調道2號）

AIRSIDE、「Mr n Mrs Moon」及Freeture Concept聯乘「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集

日期：2026年2月11日至2月22日

時間及地點：2月11日至2月22日AIRSIDE 3樓 及 4樓購物走廊（12pm-8pm）、2月11日至16日AIRSIDE 地下戶外廣場（12pm-9pm）