歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:啟德體育園、AIRSIDE

　　農曆新年將至，啟德體育園首個大型「啟德體育園新春盛會」節目豐富，包括海濱年宵市集、各大新春主題店及花車展覽等，年初九更有新春舞龍醒獅匯演及巡遊。啟德同區 AIRSIDE商場與韓國原創人氣插畫《ZIZONE》聯手呈獻「ZIZONE招財貓士多」，主角粉紅貓PINGO的粉紅色主調好搶眼，期間限定店更推出一系列獨家聯乘商品！

Read More

農曆新年好去處2026︱海洋公園大熊貓新春打卡位＋精品美食＋初一龍獅表演
農曆新年好去處2026︱利東街桃花庭院＋花燈海打卡＋北角匯巨型櫻花樹人寵同樂

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

 

　　啟德體育園大型年宵市集活動將於2月10至16日舉行，美食海灣更首度舉辦戶外年宵市集，設有五大主題區域，帶來超過30個特色攤位，涵蓋賀年花藝、傳統工藝、節慶糕點、人氣美食、文創手作及親子遊樂等豐富內容，大家飽覽維港美景同時辦年貨！

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

美食海灣首度舉辦戶外年宵市集

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

海鮮島漁港 - 布袋澳六嬸年糕

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

V&S Dessert

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

栗子角落新春手作

 

啟德體育園年宵市集

日期：2026年2月10至16日（年廿三至年廿九）

時間：2月10至12日3pm -8pm、2月13至16日3pm -11pm

地點：啟德體育園美食海灣園

 

　　2月1日至3月上旬期間，啟德零售館亦設室內年宵市集，包括麥玲玲吉慶堂限定店，另有AEON新春賀歲食品節、Thank You Florist限定店，以及Figurecross 2026年宵及新春市集售賣賀年應節擺設好物及精品。JOYPOLIS SPORTS HONG KONG更將於農曆新年期間聯乘傳奇馬王「金鎗六十」，設主題活動區及沉浸式互動娛樂。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

即日起至3月3日麥玲玲吉慶堂限定店，於啟德零售館2，G及2樓舉行。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

2月1日至3月8日，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 聯乘傳奇馬王「金鎗六十」農曆新年主題活動。

 

　　年初二至初十（2月18至26日）新春期間，八輛來自旅發局「國泰新春國際匯演之夜」的特色花車，將首度於體育園展出，大家可以近距離打卡。2月18至19日（年初二至初三），十多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍，更於體育園即場獻技。2月25日（年初九）則有舞龍醒獅隊伍將以氣勢磅礡的鑼鼓跳樁表演，其後更會在啟德零售館內舉行盛大巡遊，向大眾傳遞吉祥賀歲祝福。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

「國泰新春國際匯演之夜」的特色花車將首度於體育園展出

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

 

啟德體育園

網站：https://www.kaitaksportspark.com.hk/

 

AIRSIDE粉紅招財貓打卡

 

　　來自韓國、大受歡迎的人氣插畫《ZIZONE》三大角色現身AIRSIDE，高達4米的吹氣招財貓造型粉紅貓PINGO為主角，坐鎮巨型花花全盒中，寓意財運滾滾、福氣臨門。全盒中的鯛魚燒與炒香栗造型粉紅貓PINGO紙牌已準備好與大家打卡合照，全場充滿喜慶粉紅調子。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

佔地約2,000平方呎的「ZIZONE招財貓士多」。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

場內更設有粉紅貓PINGO愉快糖果打卡位。
 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

於高逾3米的金色許願樹下許互相祝福許願。

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡

期間限定店推出AIRSIDEｘZIZONE聯乘版農暦新年限定揮春及索繩袋

 

　　另外，於2月11日（年廿四）至2月22日（年初六），AIRSIDE將會與「Mr n Mrs Moon」以及Freeture Concept聯乘，舉辦「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集，超過80個本地文創品牌及年宵攤位迎接馬年，售賣新年手工藝品、手作賀年食品、賀年年花、新年幸運裝飾配件、毛孩賀年衣服及用品等。場內更開設Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店及Taurus金牛女孩快閃年宵攤位，與一眾粉絲喜迎馬年！

 

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集 ＋花車展覽 ，AIRSIDE粉紅招財貓打卡


 

ZIZONE招財貓士多

日期：2026年2月4日至3月8日

時間：10am-10pm

期間限定店營業時間：11am -9pm

地點：AIRSIDE 2樓中庭（九龍啟德協調道2號）

 

AIRSIDE、「Mr n Mrs Moon」及Freeture Concept聯乘「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集

日期：2026年2月11日至2月22日

時間及地點：2月11日至2月22日AIRSIDE 3樓 及 4樓購物走廊（12pm-8pm）、2月11日至16日AIRSIDE 地下戶外廣場（12pm-9pm）

 

Tags:#香港周圍遊#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#農曆新年2026#新春市集2026#啟德體育園#AIRSIDE
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲
更多玩樂假期文章
聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲

投票區

巴拿馬裁定長和港口合同違憲
279
|
1

你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

82%
不會
17%
無意見
1%
投票期：2026-02-02 ~ 2026-03-02
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處