農曆新年好去處2026｜初一「花車巡遊」、初二「煙花匯演」、初三「馬年賽馬日」、初五「賀歲盃」

即將踏入馬年，大家有甚麼計劃？如果決定留在香港過一個熱熱鬧鬧的農曆新年，今年旅發局以「福運全城」為主題，準備了多個精彩的活動給市民及遊客參與，包括初一的花車巡遊、初二的煙花匯演、初三的馬年賽馬日、初五的賀歲盃等等，為全城注入熱鬧的節慶氛圍。

年初一

馬年香港盛事頭炮「國泰新春國際匯演之夜」

旅發局新春賀歲活動的重頭戲，當然是打頭陣的花車匯演！今年以「開年 開運 開心」為主題，匯聚近60隊來自全球十多個國家及地區的花車及表演隊伍，陣容鼎盛，涵蓋香港、中國內地、意大利、法國、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等地，將環球嘉年華氣氛帶到香港街頭，為馬年新春揭開熱鬧序幕。

每年都為旅發局新春賀歲活動打頭陣的花車匯演。

今年花車巡遊匯演有多個首次參與單位，為新春盛事注入活力與驚喜。當中，香港麥當勞推出50週年復刻火車喚起集體回憶，香港品牌玩具協會邀來Labubu與Molly等本地潮流人氣IP現身；另外還有國泰、香港賽馬會、迪士尼樂園及海洋公園等機構的精美花車。

香港麥當勞50週年經典復刻火車

香港潮流玩具花車

海洋公園「熊」運豐收迎馬年花車

「國泰新春國際匯演之夜」最佳觀賞位置推介

「國泰新春國際匯演之夜」

日期：2026年2月17日（年初一）

時間：8pm-9:45pm（巡遊前街頭表演派對由6pm開始）

巡遊路線：尖沙咀香港文化中心廣場（出發）→廣東道→海防道→彌敦道（以香港喜來登酒店為終點）

網址：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/chinese-new-year/night-parade.html

年初一

拋寶牒、玩盡許願夜市 大埔林村香港許願節

今年「2026香港許願節」在大年初一至年十五（2月17日至3月3日）舉行，活動免費開放予公眾。市民可親身體驗最具代表性的「拋寶牒」傳統祈福儀式，亦可於許願池親手點放蓮花燈。現場同時設有「許願夜市」，匯聚各式傳統美食及遊戲攤位，並有精彩的舞麒麟表演，讓大家體驗充滿濃厚鄉土情懷的熱鬧氣氛。若想打卡留念，記得留意入夜後樹身亮起璀璨燈光的「發光許願樹」及曾於年初一花車巡遊中亮相的「林村許願廣場花車」。

「2026 香港許願節」

地點：大埔林村許願廣場

日期：2026年2月17日至3月3日（年初一至年十五）

時間：2月17日 9am-7pm；2月18日-22日 9am-9pm；2月23日-3月3日 9am-7pm

備註：林村許願廣場花車將於在2月18日至3月4日在會場中展示

年初二

延續花車匯演熱潮 花車首次進駐啟德體育園及4大景點展出

為延續年初一花車匯演的熱鬧氛圍，一眾華麗花車將於2月18日（年初二）起移師多個城中景點展出，當中最大亮點是啟德體育園今年首度參與花車展出，共有8輛特色花車，包括來自香港旅遊發展局、國泰、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園、香港麥當勞、優質旅遊服務協會及澳門特別行政區政府旅遊局，讓市民及旅客以這世界級場館為背景，近距離細賞花車設計細節，盡情打卡留念。此外，2月18日（年初二）及19日（年初三），亦將有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍於啟德即場獻技。至於其餘4輛花車，包括香港賽馬會、香港海洋公園、香港品牌玩具協會及林村許願節，則將分別於沙田馬場、海洋公園、銅鑼灣維多利亞公園及大埔林村展出，而多支表演團隊亦會走訪多區商場及景點表演，將歡樂氣氛傳遍社區。

啟德體育園花車展覽

地點：九龍啟德體育園

日期：2026年2月18-26日（年初二至年初十）

時間：9am-10:30pm，於5:30pm亮燈

年初二

馬到功成耀香江！「2026年農曆新年煙花匯演」維港共度璀璨新年

今年煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，歷時約23分鐘，共發放多達31,888枚煙花。首幕《駿馬啟程》將以長達15秒的開幕煙花揭開序幕，透過層層綻放的光影效果，帶來駿馬奔騰的動感畫面，並配合維港兩岸的燈光效果，畫面震撼。市民可提早前往維港兩岸的有利觀賞位置欣賞煙花，包括尖沙咀星光大道、海港城「海運觀點」觀景台、金鐘添馬公園、中環碼頭、灣仔金紫荊廣場、灣仔海濱長廊、西九文化區藝術公園或北角東岸公園主題區等觀賞地點。

「2026年農曆新年煙花匯演」

地點：維多利亞港

日期：2026年2月18日（年初二）

時間：8pm

年初三

財來運起年初三！農曆新年賽馬日

2月19日（大年初三）沙田馬場將盛大舉行農曆新年賽馬日，除了緊張刺激的現場賽事，場內更準備了一系列賀歲節目及吉祥禮遇、包括醒獅獻瑞、財神送福，以及人氣表演嘉賓樂壇天后陳慧琳、農夫FAMA及麥玲玲相繼登場，市民還能於場內各個新年祈福點打卡、品嚐特色賀年美食。另一大焦點，是香港賽馬會的賀歲花車將驚喜亮相沙田馬場，與現場市民賀新歲。

「馬年賽馬日」

地點：沙田馬場

日期：2026年2月19日（年初三）

時間：11am起

年初五

傳承百年馬年賀歲波 年初五大球場開鑼

作為香港足球總會歷史最悠久的旗艦賽事，今年「馬年賀歲盃」將於2月21日（大年初五）下午3時，在香港大球場隆重上演。由主場作戰的香港代表隊迎戰六奪韓職聯冠軍的南韓老牌勁旅 FC 首爾，勢要為全港市民獻上一場龍精虎猛、精彩絕倫的開年大戰！

「馬年賽馬日」

地點：香港大球場

日期：2026年2月21日（年初五）

時間：3pm

旅發局「新春節慶專頁」

連結：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/what-s-new/events/chinese-new-year.html