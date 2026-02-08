施紀賢內閣「訪華求生，死於通美」？

上周，英國首相施紀賢上周踏上北京國際機場的紅地毯，成為時隔八年首位訪華的英揆，打破了數十年來英國在國際事務中依托英美跨大西洋特殊關係的常態。

正如本欄前文所述，從列根--戴卓爾夫人、克林頓--貝理雅，以及小布殊--貝理雅時代，英美兩國在全球戰略及對華政策上，都是利益一致，同聲同氣的。直至特朗普首個任期對華發動極限施壓，時任英國保守黨文翠珊在不情願的情況下，被迫放棄了打造黃金時代中英關係的既定政策。

此後，保守黨鷹派人物約翰遜上台，再次與特朗普及其後的拜登政府「對錶」，一方面完成英國脫歐程序，另一方面高度配合美方對華脫鈎斷鏈。問題是，英國雖然緊跟美國走，但卻並沒有分到好處。脫歐導致英國喪失了龐大的歐洲統一市場，打壓中國又制約了中英兩國貿易投資及合作的空間。

對於英美特殊關係來說，最為致命的一擊是特朗普重返白宮後，推行「美國優先」政策，不僅發動敵友不分的關稅戰，從英國身上「割肉」，甚至與英國的天敵俄羅斯眉來眼去，還企圖染指格陵蘭，令英國感到其地緣戰略安全系數被削弱，經濟表現亦在七國集團(G7)中包尾。

特朗普對英國這種「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的態度，逼得施紀賢啟動訪華之行，拯救英國奄奄一息的經濟。然而，英國外交政策多年來唯美國馬首是瞻，在英國國內有強大的親美政治勢力，在當前中美激烈博弈的大時代背景下，他卻自己跑到北京去，就不怕回國後被政治清算嗎？

果然，特朗普親自發出警告了，提醒英方「與中國談生意非常危險」。施紀賢回到英國後，也遭到了親美陣營在國會和媒體的口誅筆伐。在野保守黨黨魁栢丹娜(Kemi Badenoch)在本月3日的下議院大會上嘲諷說，施紀賢此次訪華，除了「行李箱的Labubu外，幾乎空手而歸。」

栢丹娜的言論幼稚之極，保守黨本就是主張商業精神的政黨，現在Labubu要把歐洲總部開到倫敦來，難道有生意不做嗎？施紀賢因此也把栢丹娜的攻擊當成小菜一碟，他回應說，中國是英國第三大貿易夥伴，「像鴕鳥般把頭埋進沙裏，拒絕來往，是魯莽(foolhardy)的行為。」

施紀賢接下來還反擊保守黨說，該黨執政期間，三位首相在長達八年時間內都未訪華，就是屬於鴕鳥政策。這番話切中保守黨要害，施紀賢眼看就可以過關，然而此時東窗事發，大西洋彼岸的淫媒愛潑斯坦黑幕，漂洋過海，直接燒到了唐寧街10號的後門。

（互聯網）

工黨元老捲入「通美門」

事關施紀賢上台之初，任命了工黨資深元老曼德遜(Peter Mandelson)出任英國駐美大使。而此君不僅是愛潑斯坦圈子的常客，還被揭出一張只穿內褲與年輕女子共處一室的照片。不僅如此，曼德遜還被揭收取7.5萬美元賄賂，向愛潑斯坦交出了英倫銀行處理金融波動的內部資料。

消息傳出，保守黨哪會放過窮追猛打的機會？就連工黨人士擔憂受到牽連，也急忙展開逼宮行動。如果施紀賢真的受牽連離開唐寧街，那麼他的訪華和倒台都將極具劃時代寓意--因為這將是破天荒有英國首相為了本國垂危的經濟，和自身的政治生存而與美國分道揚鑣，前往北京救助。

這同時也將是破天荒有英國首相因為手下捲入美國的腐敗案，且向美國出售金融政策機密而被問責下台。訪華求生，死於通美這戲劇性結局，不正反映當前國際形勢顛覆性的劇變嗎？