近期香港發生不少新聞，但有些看似細眉細眼的改動，其實反映出政府施政的方向與態度。筆者特別想談一條看似小事的規定，食肆可以申請准許狗隻進入，這條規定背後牽涉公共衛生、商業創新、動物友善等問題，但筆者更關注的事，政府施政是否日漸貼地。
港台評論

從餐廳容許狗隻進入，看施政的貼地與離地

港是港非
李慕飛
港是港非

　　近期香港發生不少新聞，但有些看似細眉細眼的改動，其實反映出政府施政的方向與態度。筆者特別想談一條看似小事的規定：食肆可以申請准許狗隻進入，這條規定背後牽涉公共衛生、商業創新、動物友善等問題，但筆者更關注的，為政府施政是否日漸貼地。

 

　　有關法例實施已超過30年，當年訂立的初衷是保障公共衛生。去年發生的一宗違規個案，涉事餐廳被判停業7天，引起愛護動物人士強烈不滿。《施政報告》隨即提出容許食肆申請准許狗隻進入，官方說法是希望創造寵物友善的新消費場景，為餐飲業帶來新機遇，亦回應部分市民的生活習慣改變。

 

　　創造新商機固然重要，但更重要的是政府施政要貼地，能夠回應社會實際需要。近年愛護動物在香港受到更多重視，無論是年輕人對寵物的情感投入，還是整體社會對動物福利的關注，都是國際主流思想的一部分。香港的相關法例數十年未有更新，政府長期被批評守舊、離地，難以緊貼市民生活的變化。今次放寬申請機制，正好反映出施政概念的轉變，即使在政府眼中不是頭等大事，也願意嘗試調整以回應社會新趨勢。

 

從餐廳容許狗隻進入，看施政的貼地與離地

《施政報告》提出容許食肆申請准許狗隻進入，是回應了社會實際需要。(Shutterstock)

 

　　事實上，有不少例子可以反映出政府過去如何離地。筆者記得政府曾推出美食車計劃，由時任財政司司長曾俊華策劃構思，社會與業界一度看好，但最終計劃失敗。主事部門要求美食車必須在指定地點營業，以接駁電源並受嚴格規管，結果扼殺了美食車最重要的流動性優點。這個例子說明，即使有高層推動，官僚體系的僵化與離地思維仍會令政策難以落地，市民感受不到實際好處。

 

　　政府要貼地，不只是推出新政策，還要在設計與執行時考慮市民日常的實際情況。最近有關巴士安全帶的討論就是一個例子。有評論指出，不扣安全帶的最高罰款高達5000元，遠高於超速駕駛的1500元，這種設計讓人覺得政策「堅離地」。雖然政府在實施數天後因法例問題而擱置（實際當然是因民意反彈），顯示出某種程度的回應能力，但實施後才發現問題並暫停，並非理想的做法。政策若在出台前能更貼近民情、預見執行上的困難，便能減少擾民與信任流失。

 

　　貼地的施政需要多個要素，例如傾聽、試點與彈性。傾聽是了解市民生活的第一步，試點可以在小範圍內驗證政策效果，彈性則讓政府在面對意外情況時能迅速調整。以容許食肆准許狗隻進入為例，政府可以先設立清晰的機制，讓業界與市民有時間適應，亦能在實務中修正細節，避免一刀切的衝擊。

 

　　最後，施政的貼地與否，關乎政府與市民之間的信任。當政府能夠把握社會變化，主動更新舊法例，並在執行上展現務實態度，市民便更願意配合與支持。相反，若政策設計脫離現實或執行粗糙，無論初衷多好，最終都會被視為離地。從動物餐廳的討論出發，政府若能以更貼地的態度處理細微但影響日常生活的議題，便能在細節中建立更穩固的管治基礎。

Tags:#港是港非#寵物友善餐廳#公共衛生#商業創新#動物福利#社會趨勢#政府靈活性#政府施政#市民信任
