人生反思系列：許仕仁

消息指前政務司司長許仕仁於2月1日下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年77歲。這位人稱「橋王」的前官員，從政商界神壇跌落，變成階下囚，一生可算是傳奇。

許仕仁曾就讀皇仁書院，香港大學畢業，當年的大學生絕對是天之驕子，本身已經成為Top 1%的精英。他1970年加入政府，曾在多個部門工作。最為人所知的應該於1998年亞洲金融風暴期間，金融管理局總裁任志剛聯同當時的財政司司長曾蔭權以及當時任財經事務局局長的許仕仁，動用逾千億港元的外匯儲備大戰以索羅斯為首的「金融大鱷」，入市購入多隻港股，成功擊退炒家。

政府於亞洲金融風暴干預市場擊退大鱷，看來做法正確，然而相信當時有很多因素需要考慮，例如外匯儲備是否有足夠底子？炒家有多少彈藥？會否引來其他資金進來「搵食」？入市方法及工具如何（匯市/股市/債市）？會否影響香港金融中心地位？會否開創壞先例？大量購入港股之後如何處理？失敗了後果如何？還有別的方案嗎 （例如馬來西亞實施外匯管制）？

2000年，許仕仁一度離開政府，到積金局擔任首位行政總監，設計、策劃強積金，因此獲稱為「強積金之父」。到2005年，獲曾蔭權羅致重返政府出任政務司司長。如此往績，許仕仁絕對稱得上是人才。

許仕仁捲入新地貪污案，被判囚7年半。(AP)

許仕仁死訊一出，不少報道提到他的生活方式。他生前出名愛好美酒佳餚，曾花超過21萬元享用一頓法國菜，15萬元住一晚總統套房，5年花費330萬元養馬。如此開支，單靠多年來的政府收入不容易支持，惟有借貸度日，後來曾遭多家金融機構追債，欠債數千萬元。高等法院於2013年頒令宣布許仕仁破產。

理財不善導致欠債累累，最壞情況只是破產而已。然而，理財不善很容易成為一個摧毀道德人格的弱點，這正正發生在許仕仁身上。相信大家都清楚轟動全港的新地貪污案，許仕仁因收取數以千萬元計的金錢與利益，貪污罪成被判囚7年半，2019年尾才刑滿出獄。可想而知，為追求生活質素，令生活開支太龐大，同時又理財不善，加上貪念，所引致的結果可以很嚴重。

我並非完全反對提升生活質素，尤其有了家庭，過分地節衣縮食不單止影響個人，而是整個家庭。過往Blogger間有不少討論，指難道為了財務自由，甘願要一家大小多年間天天食杯麵嗎？追求生活質素，除了享受人生之外，還能成為向上游的一個原動力。三文魚為了生育下一代而「力爭上游」，這就是生存的原動力。

現今不少人生活富足，當有瓦遮頭，三餐溫飽不成問題時，很容易進入「半躺平」狀態，個人停止進步。人生匆匆幾十年，臨終時問自己：「我這一世做過甚麼？享受過甚麼？」答不出來，後悔莫及。

話說回來，俗語有云「無咁大個頭，唔好帶咁大頂帽」，提升生活質素與個人能力之間，亦要作出平衡，作量力而為的取捨。許仕仁的一生，由高位跌到人生低谷，本來是天之驕子，過世時得到最多卻是謾罵聲，值得大家反思。總喜歡寫這類人生反思文章，說不定能集成一個系列。