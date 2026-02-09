汕頭大食遊：新鮮手切汕頭牛肉火鍋「正到無命」！新落成白天鵝酒店中菜廳「便宜得令人發笑」

過去十年，我肥碌突然與潮汕有緣，十年去咗八次。起初有工作在身，正正如此，有機會試勻頂級食肆，發覺，嘩，論食牛肉，真真天外有天，潮汕的新鮮劏，手切前仍卜卜跳的牛肉，絕對世界頂級美味，無以比擬。

自此，愛上了，久不久就心思思搭轉高鐵殺去親親令人神魂顛倒的汕頭白灼牛肉。

汕頭高鐵服務不斷改善，新站開後，在內候車上車，已毫無壓迫感。

覓食，必須有地膽人馬，除因熟悉架步外，更正是有豐富人脈及江湖地位，去到邊間都食到其最高水準。

老友「汕頭K」正是此類人馬，潮汕人，早年回鄉設廠，一住幾十年，所有正斗食肆，由五星級到街邊檔，全部瞭如指掌。

上周K哥又帶隊，十二為食友口水流流，刻意選周二出發，逆流而行。果然，高鐵站來回皆無走難feel，舒服。

一抵埗汕頭，即急不及待，直衝冇乜人認識，專門歎靚牛肉的四合院「潮聚茶館」。年青老闆江武早早搜羅極品牛肉、雞肉、豬肉連各式蔬菜，擺滿大圓枱，視覺先贏晒。立即開爐，一人一爐，非常衛生，牛肉只灼幾秒即放入口，如此才是最佳狀態，今次，又係正到無命，不枉專程坐三小時車來。

汕頭牛在汕頭食，質素遠勝其他城市，坐三小時車來體驗極級享受，絕對值得！

K哥敬備國產頂級玉鴿紅酒，此酒已獲世界葡萄酒大賽嘉許，早早攀上國際一級水平榜，無得頂，入口醇、香、滑。

極品酒配極品牛，不知人間何世。

值得一提，「潮聚茶館」位於平民區窄巷之內，絕不易搵，非識途老馬，好難發現。

裝修亦附庸風雅，飽餐一頓，大家可閒坐四合院庭中品茶，暢論人生。

在這古舊四合院內歎汕頭牛，別具風味。

這位潮州型南江武，將古老四合院一間又一間化為品味十足，欣賞的汕頭牛的貴賓廳。

潮聚茶館

地址：汕頭市金平區十一合村中路北六號五巷

電話：180-2957 9256

X X X

一直以為，汕頭當然最正牛肉、各式肉丸、螄蚶、獅頭鵝⋯⋯ 今次，「汕頭K」再帶為食大隊大開眼界。原來，在汕頭飲廣東茶，吃點心，也可以質素高高的。

汕頭近年在中央「俾政策」下，經濟飛躍發展，遊客洶湧而入，因此，需要大量星級新酒店。廣州市歷史悠久的白天鵝酒店，決定在此插旗。來頭咁猛，當然唔衰得，五星級乃必然，更重要，內裡的中菜館「玉堂」，裝修及出品，令人欣喜。今個午餐，K哥指定慳慳地，以二千人仔作預算。嘩！竟可精緻點心、炒粉炒飯及小菜，擺滿一枱。

新落成的白天鵝酒店中菜廳，舒適頂透，在此歎廣東點心，一樂也。

水準？又係無話可說，我哋在香港慣咗被撳者，遇上三分一價錢，但服務及環境好一倍，五星酒店中菜，用在天堂的食家蔡瀾慣用形容——便宜得令人發笑！向前看，香港餐飲業絕對無得揮，可能會前程似「咁」嘞。（原來實際埋單唔使千四人仔！）

呢餐最好味為煎韭菜粿，脆卜卜香噴噴，入口熱騰騰，無得頂。另外，白天鵝招牌點心白天鵝榴槤酥，藝術品咁靚，大佬，點捨得食呢？又是大滿足的一餐。

白天鵝的招牌點心，似藝術品，怎忍吞之？

這個韭菜煎餃，好味到令人吃個不停。

汕頭牛肉炒棵條，肉綿粉滑，正！

玉堂

地址：汕頭澄海區東海岸新城塔崗圍片區學海路2號

電話：020–81886968