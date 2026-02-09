歡迎回來

2026生肖運程︱屬馬犯太歲+化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉...
風水蔣知識

2026生肖運程︱屬馬犯太歲+化解方法；屬羊宜創業？屬猴半吉...
【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
情人節2026|Last Minute 送禮提案！Antep...
情人節2026|Last Minute 送禮提案！Antep...
中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre 法式經典「皇家蔬菜燉牛肉」2月限定供應
美食情報

中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre 法式經典「皇家蔬菜燉牛肉」2月限定供應

TEXT:Katty WuPHOTO:Jean‑Pierre

　　誰說團年飯一定要吃中菜？吃法國菜也不錯吧！中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre，由即日起至2月28日，將會推出皇家蔬菜燉牛肉（Pot-au-Feu à la Royale），這是一道將法式舒心美食與歡聚精神融合的經典菜式，適合4至6位賓客享用，每晚僅限供應一份，最適合約美食家好友來團年或開年吧！

 

　　主廚John Troupis在每晚笑聲洋溢的Jean-Pierre，向法國其中一個重要烹飪傳統致敬，優雅演繹經典的蔬菜燉牛肉 （pot-au-feu）——以骨髓高湯燉煮的嫩滑牛肉配搭香脆烤多士、爽脆醃青瓜及多款經典醬汁。這道法式經典絕對是「團聚」的頌歌，也是一份讓人細味品嘗、歡暢交流的邀請，教人重拾享受簡單真摯美食所帶來的喜悅。

 

中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre 法式經典「皇家蔬菜燉牛肉」2月限定供應

Jean-Pierre皇家蔬菜燉牛肉，經慢火細燉及溫潤入心的豐腴滋味，最適合與摯愛分享。

 

　　主廚John表示：「蔬菜燉牛肉是一道同時承載傳統與待客之道的料理，它既樸實而又充滿慶祝精神，不只能溫暖胃口，更是能溫暖心靈的佳餚。」蔬菜燉牛肉每份港幣2,088元，適合4–6位賓客享用，需提前72小時預訂，供應期至至2月28日，每晚僅限供應一份。

 

中環人氣法式小酒館Jean‑Pierre 法式經典「皇家蔬菜燉牛肉」2月限定供應

Jean-Pierre的裝修設計雖然華麗，但絕對沒有一般高級法國餐廳的拘謹，是個與好友暢聚的好地方。

 

Jean-Pierre

地址：香港必列者士街9號

營業時間：6pm至夜深

IG：https://www.instagram.com/jeanpierrehongkong/

 

 

