上周文題是「亂」，因為金融市場立立亂，但在金融市場之外，尚有塊可翻天覆地的美伊戰雲。金融市場之亂和美伊戰雲，可有機會緩下來，能緩，則又可炒過，不能緩則要立馬走資。

有些朋友不喜看長文，就此一句，金融市場似能緩，但中東戰雲，未能散。咁即是要點做？又是一句：聽新聞，看油價。唔明？無法，要看下文了。

先談美伊戰雲。

美伊戰雲涉事不止美伊，而是：

一方是：美，孤家寡人的美國總統特朗普；

另方是：中、美、俄、伊（總統）/伊（教主）/伊（人民）。

中美俄伊（總統）是一條線，在抗美之餘，尚要抗伊（教主）和得罪不起的伊（人民）。

關係複雜了？

美國的特朗普，孤家寡人，在擄劫了委內瑞拉總統夫婦，搶了委內瑞拉一半的石油收益後（「特無譜」話會分回一半售委油收益與委政府，即是另半要歸美啦！），他跟著想做的應是想將伊朗油鎖死在國內不得出口，世界油價就可由美揸「車立」升，美國就可賺個夠，國內油價則可通過補貼而被遏低（目前已是這樣做），目的一個，賺賣貴油之錢，而不促升美國通脹。

「特無譜」這個劫委之油以為己用的算盤，能成與否，繫於中國，這個一直是委油的大買家，能否續買這個（美/委）油，一買就變相承認了「特無譜」擄人的合法性，才能達到以委油自肥的目的。但迄今為止，中國在「特無譜」擄人之後，就未買過委油（新聞報道如是）轉而多買俄油和伊朗之油（新聞報道如是）。如是「特無譜」所持委油變「萎」油，亦就是在中國不買美/委油後，「特無譜」才在1月中調林肯號航母戰鬥群赴中東。

美國軍事入侵伊朗無門

同一時期美國CIA和以色列摩薩德，兩國情報組織在伊朗境內發動民眾示威，當美國以為可藉伊朗內亂，並以大軍壓境以圖可快速推翻伊朗強硬派勢力（伊朗有教主和伊朗革命衛隊的強硬反美派和前總統的親美派），興烚烚以為可以革命成功時，伊朗革命衛隊就如有神助（這個神是何神，你諗嘞），截斷了馬斯克的星鏈衛星，並順藤摸瓜，將在伊朗境內接收星鏈衛星的地面站（即是民眾動亂的指揮中心）全數一網打盡。前總統被捕，上街活動立停，林肯號航母群的備戰狀態亦停，因為失去了伊朗境內的內應，只要有一兩架美機被擊落都會讓世界質疑美軍是否真能打，畢竟今時伊朗，已非數年前有（伊奸）作內應時這麼易對付。

對「特無譜」言，林肯號航母群已開到伊朗門口，如就此溜走，而不帶走一點雲彩，就不能對美國內「特無譜」的支持者一個交代，亦變相承認美國軍事的無能，連伊朗也搞不掂。軍事不成便轉外交唄，所以就有了美伊要坐下來談之局。

談的地點是在阿曼，日期是2月6日，但這次會談並不是美伊面談，而是美伊各方阿曼人員，道出了自己的可能底線（真底線一定沒咁快出來），即是做了個傳話會，不是面會。即是「談」了，但無果。到今周，才有進一步發展。為甚麼面談變成傳達談？說回1月30日。

1月30日，伊外長在德黑蘭會見了俄羅斯大使，要明白伊朗總理跟伊朗教主之間並不一定是同意見的，但如伊朗總理終要把事辦好，就一定要有伊朗教主的加持，故伊外長這次晤俄大使是伊政府與教主間有默契，談甚麼，不知。2月4日，特朗普（用回特朗普，是他再不敢無譜）與國家主席習近平通話90分鐘。

同日，普京與習近平又通話。

一日之內，中美俄三首腦通話，應該是談，如果我（美）郁伊朗，你（中）會點反應。這個（中）還會帶上俄，怎反應。應該還會談到「郁」幾多，你（中俄）又會反應幾多，因為唔郁，就是懂王變懵王了。

2月5日伊朗副外長攜伊總統親筆信訪華，信內容雖不知，但離不開求中保伊。

「特無譜」1月中調林肯號航母群準備打伊朗，但又為甚麼在2月4日致電習近平，其中還涉及2月3日美軍擊落了1架伊朗無人偵察機，當美軍還大力宣揚其軍事力量時，在當晚中國民營的覓熵科技發布了張長光衛星的吉林一號的衛星圖片，顯示出林肯號的位置及其在卡塔爾烏代德基地和約旦穆沃費格薩基地，這兩個林肯號航母的後勤補給和彈藥庫的圖片，這即是美軍部署被看光光，看光光後就到伊朗考慮要不要用今年1月才亮相的阿布馬赫迪反艦超音速導彈，射程1000公里，剛好遞到800公里外的林肯號。

中國民用衛星都搵到林肯號部署

這個覓熵科技，是做農業遙感的，目前天上有141夥衛星，精準度到0.31米，完全可以看光光林肯號艦載機型號，林肯號所在的阿拉伯海有農田咩？無，不過可能就是飛過去非洲睇田啩，買一張覓熵科技的衛星圖只要幾萬美元，它是以民營企業而不是軍事企業來運作，五角大樓也可以買其圖片㗎，畀錢就可以了。

2月3日晚一出這圖片，2月4日，特朗普就致電習近平，時間上是否好巧合呢？必然，美國的軍事強國靠的就是我美軍有軍事衛星，我看到你，你看不到我，便只有我打你，你打不到我。今時覓熵科技靠賣衛星圖片，唔覺意，讓人人都可以看到美國，美國的訊息優勢立失，即一開戰是美國也可以瓜得，更可以使美軍瓜的是，在林肯號的500公里之遙，竟出現隻中國科考船，船上不乏衛星訊號接收設備，美軍火箭、飛機一動，又如果中要保伊，這類訊息會否傳與伊？這就是在2月4日，特朗普一定要好有譜地和習近平談的原因。

因為：

硬打？中國可能不介意由伊朗打場中國的代理人戰爭，用十枝布馬赫迪反艦超音速導彈換來林肯號上一個窿，美軍在中東霸主地位可以休矣！

不打？就此撒軍，瘀到爆。

唯一下來的就是談，談甚麼？九成是：

(1)之前美謂伊朗不可發展導彈，應無嘞；

(2)之前美謂伊朗不可以發展核武，可以，但濃縮鈾寄存於俄羅斯；

(3)之前美要求伊朗民主啲，教主未必好想，但伊總理則好想，以平民怨；

(4)伊朗又會要求美減少些制裁，因為伊朗這些年來確被制到民生困苦；

(5)減少制裁尚要許賣油，能賣就有錢搞民生；

(6)俄受托管伊鈾，俄烏談判中應多些得益；

(7)伊朗能賣油九成中國是大買家；

(8)印度不買俄油，轉買委油，是資美，伊不介意也賣油予印度，條件就……？

伊朗打不成，資金西往東來

倘若美伊之戰雲，在中俄背後為伊撐腰，將能雲開日月明，中東可以有三、五、七年和平。美國在中東之軍事部署由於用幾萬美元就可以被睇光光，再駐軍意義已不大，加上特朗普一向不支持外派軍力，再者沙伊已和解，再賴在中東不走，徒花軍費，倒不如縮回至西半球好了。

若是，中國石油在俄、伊供應下應可飲杯落。

戰雲若解，資金會何去？必然東來，上周的金融亂事，在今周之後應可逐步緩下來，這並非好友心態，而是勢使之然。

近來的金融亂事火頭應源自：

1. 「特無譜」委任沃什為下任聯儲局局長，市場既喜其減息傾向，更怕其縮表之意圖。減息是為市場提供製血（賺錢）環境，縮表卻是立時抽血（少資金就錢賺少）兩者相矛盾，但目前美經濟/金融環境，縮表不易，減息則人人歡迎，作為個政客式的新任美聯儲局長沃什，必然是多做民喜之事，少幹苦民之舉，故在2026年內，應減息兩次，共50點子。至於縮表就睇住血量來抽，一定要抽不死，抽不乾，抽少少做示範，交代過便成。

2. 上周的金銀大跌，一方面是一月金銀各升20%和50%，累積不少獲利貨，割些韭菜是必然的，再加上芝加哥期貨交易所(CME)加了金銀期貨的保證金，又必然會使一批後進的、在高位接火捧的逐利者被斬殺，一斬之下，金、銀、比特幣的投機者大虧，要轉向沽股票來籌錢冚倉。

冚倉期日數有限，無錢到來補倉，就要斬，一斬，價急下。價急下，又帶動另批在稍低位的倉又被斬，價又急下，如此連環斬，斬得，一、兩星期（多數是一星期）便斬得七七八八，價便穩，但能否急回升，還是要在低位舐傷待復原，就要看受創的羊牯有多少及這批羊牯的自我補血能力。

美國芝加哥交易所提升的金、銀、鋁等期貨保證金於美國當地時間2月6日（即上周五）收盤後生效。今、明兩日或再斬多一斬便大局可定，但亦可能在2月6日各羊牯自己剪毛後，在2月6日的V形反彈中，已見出V底，但由於估計有近60萬羊牯爆倉，市場投資者應會各自睇文餸食飯，不敢冒進。市場要進入個熬底期，這應是別人恐懼時我不太恐懼，可以少少貪婪期。

美市7訊號，可貪婪少許

要貪婪幾多，講故仔會再無人聽，一如我謂金要見每盎司8000美元，銀要見每盎司200美元，你信唔信？唔信啦，咁就放長雙眼來睇，現時就看2月6日上周五的技術指標：

1. 恐慌指數Volatility Index，圖一，跌回至18%啦！

2. 黃金（圖二），有下影線並企回在20日平均線上啦！

3. 自12萬美元被腰斬一半的比特幣（圖三）都見低位有支持啦！

4. 白銀（圖四）也見出中長下影線；

5. 有乜嘢在近日中不跌反升？阿斯密(US.ASML)（圖五），有盈利基礎支持是也；

6. 今時不少股票可能下試長期上升軌，買賣要留心，可以跌破後始回升（圖六）；

7. 技術走勢話，標普500在上周五，反彈上6932點收，上阻力是7000點（圖七），如今周升破此位，則全球股民又可能又被打雞血，忘了傷疤，忘了痛。

以上是金銀和美股，港股又如何？有排講，先看南水上周五買了乜（表）。

亂久必緩

《三國演義》謂：「天下分久必合，合久必分」，其實是講：亂久必緩，緩久必亂，以此來論今時中東之局，頗合。

「股神」巴菲特言：「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」，其實是講升多必跌（亂），跌多必升（緩）。

上周本欄文題：「亂」，上周市真亂了。

今周本欄文題：「緩」，希望今周中東與金融市場均平安大吉，人人笑開顏好過年。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

