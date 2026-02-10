CNY穿搭｜紅色不是唯一，新年必學7種色彩組合，增添節日氣息

農曆年穿紅色一直是象徵喜慶的傳統。不過我相信很多人（包括我自己）都覺得穿得像利是封一樣…...好像有點老套！但是熱鬧歡樂的日子總不能一身暗沉（大家也不想給讓長輩訓話吧？）其實，要為新年增添節日氣息，紅色並非唯一選擇，本篇介紹七種色彩組合穿搭等著大家發掘！

『紅』

鮮紅 x 黑！是否覺得組合過於簡單保守呢？要介紹的是基本組合加入緩和色 - 灰色！它的中性色調平衡了兩種強烈的顏色！

雖則說自己也怕CNY穿紅顯老套，但其實挑選簡潔的單品及穿著得宜也是能夠很stylish的。建議選擇局部點綴方式 - 即是小面積使用紅色！與黑色、深灰、深棕色等沉穩的顏色配搭，呈現出有型不老套的紅色穿搭！

『粉紅』

粉紅 x 米！適合溫柔風格穿搭！謹記單品必須簡單，才能營造柔和而不失時尚感的ootd，不妨試試！

鮮粉紅 x 深灰！例如一件貼身的高領毛衣，選擇深灰色的恤衫長裙，以深淺不一的色彩對比，就能將寬鬆單品的休閒感轉化為清爽而有亮點的造型！

『橙』

鮮橙 x 黑！使用鮮橙色圍巾作為全身的唯一亮點，外加幼皮帶規劃出明顯腰線，型格十足的打扮！

粉燈 / 暗橙 x 牛仔藍！任何顏色都可以有很多色階變化，近似磚紅色的橙色，呈現出一種略帶焦香的暗淡質感、鮮豔的橙色（接近紅色）、磚紅色和楓木色（接近棕色）也同樣色調柔和，易於與基礎色搭配，營造出和諧的視覺效果。

『黃』

香蕉黃 x 黑！令人愉悅且充滿活力的組合！飾品使用金色、光澤感妝容讓整體造型更具活力！

粉黃 / 鮮黃 x 灰！內外使用不同色階的黃色，下身配灰色高腰闊身西褲，可營造更低調的對比效果與現代感。

『綠』

草綠 x 大地色！亮綠色上衣配任何大地色單品都是安全又時尚的色彩組合！大地色的加入能平衡綠色的鮮亮，賦予整體造型一種穩重的氣質！

『藍』

灰藍 x 深灰！貼身高領衫是layering的必備單品，選擇灰藍色，沉穩冷調的顏色與米色、灰色搭配，既能增添一絲清爽感又不會顯得過於雜亂。

深藍 x 酒紅！彩色高領衫再次出場，使用酒紅色能與深海軍藍形成鮮明對比卻又不會過於亮眼！

『紫』

薰衣草紫 x 淺灰！淡雅素淨的組合！配合簡約寬鬆輪廓搭打破了保守感，關鍵在於上下裝都選擇寬鬆的單品避免過於正式。

茄子紫 x 啡！經典的色彩組合！簡單的紫色單品與基礎色系搭配不會太搶眼，讓普通的棕色長外套和牛仔褲組合煥然一新。