民眾黨前途，在柯文哲一念間

2026年底台灣將舉行縣市長選舉，這場稱為下架民進黨的前哨戰近日出現變數，竟然又是2024年拒絕藍白合，導致賴清德當選的民眾黨前主席柯文哲。

上屆大選柯文哲不甘當老二，也就是和藍營合作出任「副總統」候選人，導致藍白合破局。最後他以民眾黨候選人身份獨立參選，得票率26.46%，排名第三，讓只得四成選票的賴清德意外當選。如果當時藍白兩黨合作，以國民黨候選人侯有宜的33.49%得票率和柯文哲結合，雖然票數不會完全相加，但結果都是民進黨勢必淪為在野。

島內輿論和政治評論員經常替柯文哲感嘆，如果不是貪心和自視過高，今天已是一人之下的政壇權貴，也能繼續累積政治資本，想要更上一層樓也更有可能。藍白不合讓他被賴清德政治追殺，以京華城等弊案關押一年，去年底才獲准交保候審。

不過，柯文哲獲釋後的政治動作，讓藍營支持者對他的懷疑持續攀升。因為不少民眾認為，是賴清德在幕後操作，司法機關才以多項罪名起訴並關押柯文哲，獲釋後理應和國民黨高層會面，討論藍白進一步合作對付共同敵人。但是他第一個重要的政治拜訪行程，竟然是立法院民進黨團，並和推動罷免32名國民黨立委的民進黨立法院黨團總召集人柯建銘親密互動。

柯文哲會不會再來一次藍白分，連北京傳媒都關注。（柯文哲fb圖片）

這樣的動作被部分人解讀為，柯文哲企圖向賴清德輸誠，釋出如果談妥條件，就可以配合藍白分的訊號，也就是把藍營當成他能任意消耗的政治資本。

柯文哲隨後還公開批評，國民黨籍台北市長蔣萬安推出的小學和國中學生營養午餐免費政策，是騙選票和搞民粹；又指民進黨推動對32名國民黨立委大罷免以32比0大失敗收場，是民眾黨員去投票的結果，「國民黨不要太高估自己實力」。一切顯然都在放大其本身的影響力和價值。

相對於柯文哲的動作，藍營高層都以大局為重低調回應，連直接被點名的台北市長蔣萬安，也理性地解釋營養午餐免費，是希望讓孩子在成長最關鍵的時期吃得有營養和安心。

對於年底的縣市長選舉，民眾黨也擺出向藍營步步進逼的態勢，例如堅持推派黨主席黃國昌，參選全台選民人數最多的新北市長。目前國民黨可望推出台北副市長李四川，民進黨則由前「行政院長」蘇貞昌女兒、現任立委蘇巧慧出戰。依照最新民調，李四川支持度為34.2%，僅以1.5個百分點領先蘇巧慧的32.7%，黃國昌則拿下15.4%，藍綠差距已落在誤差範圍內。一旦黃國昌參選，李四川原本的優勢將被大幅減少，藍營領先幅度只剩1%到2%，蘇巧慧將成為最大受益者。2024年大選藍白不合結果可能重演，民進黨再次漁翁得利。

柯文哲的策略，顯然是在國民黨和民進黨之間牟取最大政治利益，如果國民黨在縣市長和議員選舉「讓」出的席位不滿意，就來個藍白分，換取柯文哲的官司無罪或輕判。

然而，筆者認為柯文哲的如意算盤，最後可能淪為賠了夫人又折兵的困境。

對比兩次藍白合的結構，2024年藍白合，是藍白兩黨高層為勝選而推動、由上而下的結果，讓部分不認同國民黨的民眾黨支持者不滿，使柯文哲用來作為退出的藉口。但是無論今年底的縣市長選舉，以及2028年的大選，之所以有藍白合，是因賴清德去年推動的大罷免，造成藍白基層對民進黨和賴清德不滿，由下而上發動下架民進黨的結果。這種趨勢代表民意說了才算數，不可能因柯文哲一人說分就分，處理不當引起選民反感的話，甚至可能讓民眾黨在政壇消失。例如黃國昌如果執意參選新北市長到底，導致民進黨候選人蘇巧慧當選，斷絕了藍白合作的選項；黃國昌被棄保、票很少，不但藍白分，黃國昌也政治前途「無亮」。

民眾黨主席黃國昌（圖）如執意參選新北市長，可能再度讓民進黨候選人漁翁得利。（柯文哲fb圖片）

另一關鍵變數是柯文哲的官司，如果他向賴清德輸誠無效，最後被判10年以上有期徒刑，就算他想回頭藍白合，國民黨也會敬而遠之，並趁機試圖逐步收編民眾黨勢力。

2000年3月，前台灣省長宋楚瑜因不滿未被國民黨提名參選「總統」等原因出走，成立親民黨。這種只靠一位政治明星魅力成立的政黨，崛起得快但也風險高，往往因領導人政治判斷錯誤，最終被遺忘默默消失。就像宋楚瑜多次執意參選「總統」失利且年事已高（現年約83歲），以及親民黨在2020年及2024年立委選舉中未能取得任何席次，民眾黨會不會同樣走上邊緣化甚至滅亡之路，全在柯文哲一念之間。