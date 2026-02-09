馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫

為迎接丙午馬年來臨，今年TVB臨近農曆新年，由今晚（9日）起推出 14 集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，邀請香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘， 以玄學、風水、相學等角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。

每年農曆年TVB都會製作特備節目，邀請眾多堪輿學家教觀眾開運攻略，今年有李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等角度，穿梭中港兩地透過「馬到功丞」 、「師傅出馬」、「玲玲帶你行大運」、 「碧霞解碼」、 「雲開呈祥」 、 「 『元』來家家有天機」、「好運『璞』埋嚟」、「馬年『龍』重登場」、「 『楓』生『燧』起」 、 「法銘鴻運速遞」等多個環節，從不同主題分析馬年運勢，助觀眾在新一年運轉乾坤，福星高照、事事順利。

14集節目逢星期一至五，晚上10:30播出，第9集則安排在2月21日星期六，晚上8:00播映。今晚（9日）首集，胡敏芝及林智樂還會在唐碧霞師傅帶領下，接觸港姐冠軍黃嘉雯的4歲愛駒「飛馬座」。唐碧霞師傅除指黃嘉雯八字有利愛駒事業發展外。同時她也會大派買馬及新年橫財就手貼士；至於麥玲玲師傅及元海&海嫂師傅，則會教大家辦年貨開運 及「新春出門開運大法」。

節目由當紅熒幕情侶曾展望 GM、葉蒨文 Sophie聯同林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，分別跟不同的堪輿學家催旺運程。曾展望 GM、葉蒨文 Sophie跟李丞責師傅到佛山「南風古灶」添柴加薪祈求加人工兼率先體驗「投龍胎」。之後曾展望在「雲開呈祥」與雲文子師傅研究自己的座駕有否犯太歲。

另外，除了千呼萬喚TVB 在新年播出《尋秦記》的電視版，根據TVB官方網頁的節目表，在年廿九晚（16日）將播放由劉德華、梁詠琪和古天樂主演的經典賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》！