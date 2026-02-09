歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫
娛樂新聞
劇集精選
風水玄學

馬年賀歲節目｜TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，《嚦咕嚦咕新年財》重溫

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　為迎接丙午馬年來臨，今年TVB臨近農曆新年，由今晚（9日）起推出 14 集的新春賀年節目《一馬當先行大運》，邀請香港多位著名堪輿學家：李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘， 以玄學、風水、相學等角度，透過不同環節傳授馬年開運攻略。

 

Read more：《尋秦記》購票送Plus+ 多元宇宙版半價優惠券，古天樂進軍日本樂壇出唱片

 

　　每年農曆年TVB都會製作特備節目，邀請眾多堪輿學家教觀眾開運攻略，今年有李丞責、麥玲玲、唐碧霞、雲文子、元海&海嫂、周璞初、鄭勤龍、楓燧及法銘，以玄學、風水、相學等角度，穿梭中港兩地透過「馬到功丞」 、「師傅出馬」、「玲玲帶你行大運」、 「碧霞解碼」、 「雲開呈祥」 、 「 『元』來家家有天機」、「好運『璞』埋嚟」、「馬年『龍』重登場」、「 『楓』生『燧』起」 、 「法銘鴻運速遞」等多個環節，從不同主題分析馬年運勢，助觀眾在新一年運轉乾坤，福星高照、事事順利。

 

馬年賀歲節目│TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，年廿九晚重溫《嚦咕嚦咕新年財》

馬年賀歲節目│TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，年廿九晚重溫《嚦咕嚦咕新年財》

 

　　14集節目逢星期一至五，晚上10:30播出，第9集則安排在2月21日星期六，晚上8:00播映。今晚（9日）首集，胡敏芝及林智樂還會在唐碧霞師傅帶領下，接觸港姐冠軍黃嘉雯的4歲愛駒「飛馬座」。唐碧霞師傅除指黃嘉雯八字有利愛駒事業發展外。同時她也會大派買馬及新年橫財就手貼士；至於麥玲玲師傅及元海&海嫂師傅，則會教大家辦年貨開運 及「新春出門開運大法」。

 

馬年賀歲節目│TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，年廿九晚重溫《嚦咕嚦咕新年財》

 

　　節目由當紅熒幕情侶曾展望 GM、葉蒨文 Sophie聯同林智樂、潘靜文及胡敏芝擔任主持，分別跟不同的堪輿學家催旺運程。曾展望 GM、葉蒨文 Sophie跟李丞責師傅到佛山「南風古灶」添柴加薪祈求加人工兼率先體驗「投龍胎」。之後曾展望在「雲開呈祥」與雲文子師傅研究自己的座駕有否犯太歲。

 

馬年賀歲節目│TVB《一馬當先行大運》10位堪輿學家教開運攻略，年廿九晚重溫《嚦咕嚦咕新年財》

 

　　另外，除了千呼萬喚TVB 在新年播出《尋秦記》的電視版，根據TVB官方網頁的節目表，在年廿九晚（16日）將播放由劉德華、梁詠琪和古天樂主演的經典賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》！

 

Tags:#賀年節目#李丞責#麥玲玲#唐碧霞#雲文子#元海#周璞初#鄭勤龍#楓燧#法銘#堪輿學家#一馬當先行大運#嚦咕嚦咕新年財#影視娛樂#娛樂新聞#劇集精選#馬年
Add a comment ...Add a comment ...
51歲翁嘉穗出席活動重聚佘詩曼，自爆曾患產後抑鬱自救經歷
更多娛樂文章
51歲翁嘉穗出席活動重聚佘詩曼，自爆曾患產後抑鬱自救經歷

投票區

黎智英國安案判囚廿年
251
|
1

你點睇判刑結果？

過重
16%
適當
27%
過輕
52%
無意見
5%
投票期：2026-02-09 ~ 2026-03-09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處