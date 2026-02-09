堅守文字的力量 —— 我們又一間公司敲鐘了

2026年1月30日，我懷著無比榮幸的心情，將陪同幾位特殊的讀者 ── 也是我們基金旗下公司的投資人，前往納斯達克交易所參加上市敲鐘儀式。這讓我不禁思考：在香港財經媒體的專屬作者中，有多少人能有這樣的機會，帶著自己的讀者共同見證這趟的歷史時刻？

十年前，當我開始在《經濟日報》旗下etnet撰寫專欄時，我從未想過會有今日的際遇。至今仍清楚記得在英國《金融時報》上讀到的一段話：「如果我寫的東西能影響一兩個人，我就心滿意足。」

這句話所展現的謙卑胸懷，每每想起都令我動容。

誠然，投資是我們的主業，寫作只是興趣使然。每個執筆之人，內心深處都懷抱著影響他人、改變世界的渴望。然而現實往往令人沮喪：川普依然我行我素，美中對抗持續升級，世界似乎未因我們的文字而改變。久而久之，難免有「狗吠犬車」的無力感。

但轉念一想：在廣袤的中文世界裏，必定會有那麼一位讀者，因我的文字而獲得啓發，因我的觀點而改變決定。或許就是這一位讀者，能夠因此走向更好的人生境界。這個可能性，就足以成為堅持寫作的全部理由。

事實證明，文字的力量確實存在。這些年，陸續收到一些年輕人的郵件，他們分享說在職場困境中，偶然讀到我的舊文而獲得啟發。

這些反饋總是讓我莫名感動。每個人都有可能影響他人－透過身體力行的示範，透過真誠的語言交流，透過理念的潛移默化。

在投資的世界、有很多不同的級別。

散戶可以投資的，我們叫做公開市場（Public Market)或者是零售產品（Retail)。上面再有一層，叫做專業投資者（Professional Investor）專業投資者可以買的東西更多。

同時很有趣，有一些普通專業投資者也未必可以買到的產品。例如：我們經常去拜訪一些對冲基金（Hedge Fund）或大的家族辦公室（Family Office）才能買到的產品。這類投資產品由1,000,000美元到10,000,000美元不等，並不是一般客戶可以參與。

每一層買到的東西都不一樣，我們希望的東西是將最頂層的投資產品，可以帶到下一層的也可以購買。

正如投資需要長期堅持才能看到回報，文字的影響力也需要時間的沈澱。我們可能永遠無法量化一篇文章改變了多少人，但只要能夠實實在地幫助到一個人，這份堅持就值得繼續下去。

這，就是支撐我十年如一日寫作的動力泉源。

話說回來，上市這個公司也是跟財經有關的，Aether Holdings, Inc. (Nasdaq: ATHR) 創立於 2023 年，總部位於美國紐約市，是一家新興的金融科技平台公司，透過利用配備人工智慧 (AI) 工具的技術力量與人類分析技能相結合進行研究，透過其旗艦平台SentimenTrader.com 為機構和散戶股票交易者提供專有研究分析、數據和工具，力求為用戶提供工具和智慧，幫助他們做出明智的決策。

Aether 的平台目前支援北美股票和期權，快速評估股票市場和期權市場，每秒進行多次評估。 Aether 的平台依靠情緒交易蓬勃發展，無縫整合金融科技進步，並利用深度學習技術的潛力。

2025 年 4 月 10 日，Aether Holdings 公司以每股 4.30 美元的價格發行了 180 萬股股票，IPO 上市融資 800 萬美元。 Aether Holdings 在納斯達克上市，股票代號為 $ATHR。

站在納斯達克的鐘聲前，我更確信：無論是投資還是寫作，真正的價值都在於能夠為他人創造改變的可能性。

而這，正是我一直以來不懈追求的目標。用自己的文字、數據、邏輯說明理念，影響別人，只要每一個人影響另外一個人，改變一個人，讓一個人開啟人生大道，我們就應該心滿意足。