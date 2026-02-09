農曆新年好去處2026︱屬馬、姓名含「馬」字AIA嘉年華免費入場 ！新春麻將派對＋限定毛公仔

屬馬、姓名含「馬」字AIA嘉年華免費入場 ！友邦嘉年華宣佈馬年幸運兒，可於 2 月 2 日至 13 日期間免費入場，新年期間嘉年華場內亦換上新春裝飾，大家打卡之餘亦記得要捕捉驚喜現身的特別版馬年吉祥物。好消息！指定遊戲攤位推出新春限定毛公仔獎品，你更可於此欣賞維港煙花匯演，而指定日期舉行新春麻將派對、傳統醒獅表演以及一系列新春文化工作坊，又多個農曆新年去AIA嘉年華的理由。

為慶祝馬年將至，「友邦嘉年華」特別呈獻新春禮遇。由 2 月 2 日至 13 日期間，凡生肖屬馬或姓名含有「馬」字（或英文「Ma」、「Horse」）的訪客，只需於票務處出示有效身份證明文件，即可免費入場。

農曆新年去嘉年華玩有咩唔同？場內布置已換上新春裝飾，各處掛有寓意吉祥的中式燈籠，洋溢濃厚新春喜氣，特別版馬年吉祥物穿上傳統服飾亦會驚喜現身，與訪客拍照留念，寓意馬到功成。另外，經典遊戲攤位「木桶江山」特別推出新春限定毛公仔獎品，祝大家新一年百發發中！



今年特設趣味十足的麻將造型吉祥物。

場內各處設有以旋轉木馬為靈感的駿馬裝置，及馬仔吉祥物。



經典遊戲攤位「木桶江山」特別推出新春限定毛公仔獎品

藍妹大牌檔新春麻雀派對

2 月 14 日「友邦嘉年華」將於藍妹大牌檔舉辦新春麻雀派對，無論獨自前來還是結伴同行，雀林高手和初學者都能投入其中，為新春麻雀派對做足熱身！參加者皆能在輕鬆熱鬧的氣氛中以牌會友。費用為每位港幣 250 元起，名額有限，先到先得。

「友邦嘉年華」坐擁維港壯麗景致，提供觀賞煙花匯演的絕佳地點，讓訪客在璀璨光影中喜迎馬年。會場佈滿繽紛賀年裝飾，配上連場精彩表演，以最燦爛的方式開年接福。

2 月 17 日至 22 日期間，嘉年華中心地帶的恒基兆業地產社區舞台，將舉行一系列新春文化工作坊及賀歲表演，每日下午 3時 30 分呈獻氣勢十足的醒獅表演。同場亦設有多個工作坊，包括中國書法藝術工作坊及摺紙工作坊，一試親手製作揮春和象徵好運的吉祥飾物，還可以欣賞充滿戲劇張力的傳統川劇變臉表演。





AIA Carnival友邦嘉年華

日期：即日起至3月1日

地點：中環海濱活動空間 （中環龍和道9號）

門票︰成人 $140起、3至11歲兒童 $95起

開放時間：高峰時段及普通時段 11am–11pm、非高峰時段 12pm-10pm

網址：https://www.aiacarnival.com/zh-hant-hk