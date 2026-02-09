中環大館限定雪特蘭小馬體驗＋門票包$50餐飲購物券＋購票方法

去中環親親馬仔不是夢！今個3 月，百年古蹟大館將舉行「大館小馬」周末活動， 大家與可愛的雪特蘭小馬近距離接觸，捕捉珍貴時刻。「大館小馬」活動別其意義，因為大館前身是中區警署建築群，歷史照片可見馬匹曾出現在檢閱廣場上，今次活動有互相呼應的意味。即日起，大家可於網上預購門票，門票包括小馬近距離互動體驗及拍照，及 $50大館購物餐飲電子現金券更著數！

「大館小馬」將於2026年3月7 、8及15 日，指定時段於大館檢閱廣場舉行。活動在香港賽馬會支持下，雪特蘭小馬（Shetland ponies）將走進中環鬧市，讓一家大小、愛馬人士或城市遊人，於大館探索並感受社區與大自然互動的可能。

原來從十九世紀末的歷史照片可見，馬匹確實曾出現在大館前身的中區警署建築群，「大館小馬」活動以珍貴的歷史圖片作為靈感，大家有有機會在城市中近距離看見、觸摸性格溫馴的雪特蘭小馬互動。適逢馬年，親親小馬的活動更是機會難得，祝願大家馬年行大運。

1890年代的歷史照片中可以看見馬匹曾在檢閱廣場出現（右側，最後一排）

大館檢閱廣場

雪特蘭小馬體型嬌小可愛，性情溫馴，大人或小朋友都可以近距離接觸小馬。現場更備有一系列趣味拍照道具，歡迎與小馬合照留念。

門票分為網上及現場購票，比較之下網上門票更著數，港幣$80（兩位）包括小馬近距離互動體驗及拍照、港幣 $50大館購物餐飲電子現金券乙張，現場購票則名額有限（視乎現場情況而定）港幣$50（兩位），門票包括小馬近距離互動體驗及拍照（合照將使用訪客自備之攝影器材），精明的你當然最好網上預購門票，不怕撲空一場。

大館小馬

日期︰2026年3月7 、8及15 日

時間︰2026年3月7日11:30am、3pm；2026年3月8及15 日11am-3pm

地點︰大館檢閱廣場（中環荷李活道10號）

購票詳情︰網上購票︰港幣$80（兩位）

• 門票包括小馬近距離互動體驗及拍照、港幣 $50大館購物餐飲電子現金券乙張

購票詳情︰現場購票 （名額有限，視乎現場情況而定）港幣$50（兩位）

• 門票包括小馬近距離互動體驗及拍照（合照將使用訪客自備之攝影器材）

購票連結https://qrs.ly/cth9i4p



