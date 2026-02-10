歡迎回來

緩不了？
股市動向

緩不了？

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　前周一（2日）文題為：「 」，市場亦確是崩跌了，今周一（9日）文題為：「 」，並謂可以少少貪婪一下，但市場卻等不了，嫌「緩」是太慢，市場只爭朝夕，急彈升逾400點。中港股市會否就此邁開馬步，向前奔？

 

　　未必，因為高盛表示：股票拋售潮尚未結束。

 

　　環球市場播報報道，高盛集團交易部門表示，美股在上周五（6日）反彈、幾乎抹平周中的重挫跌幅後，本周還將遭遇趨勢跟蹤算法基金的進一步拋售。

 

　　標普500指數已跌破短期觸發點位，引發商品交易顧問機構(CTA)開啟股票拋售操作。高盛預計，這類不關注基本面、僅追隨股市走勢的系統化交易策略，在未來一周無論市場走向如何，都將持續成為淨賣出方。

 

　　高盛方面表示，若美股再度下跌，本周或引發約330億美元的拋售。該行數據顯示，若拋壓持續且標普500指數跌破6707點，未來一個月可能觸發高達800億美元的額外系統化拋售。即使市場橫盤震盪，商品交易顧問機構本周預計仍將賣出約154億美元的美股；即使股市上漲，這類基金的拋售規模也或達87億美元左右。

 

　　上周投資者的焦慮情緒升至高位。高盛編製的恐慌指數--綜合了標普500指數一個月隱含波動率、波動率指數(VIX)、標普500指數一個月看跌/看漲期權偏度及標普波動率期限結構斜率等指標--最新報9.22，這一數值表明，市場在上周四（5日）已距「極度恐慌」狀態不遠。

 

　　除商品交易顧問機構的拋售外，市場流動性低迷疊加「伽馬空頭」倉位，將令市場維持震盪格局。造市商為平衡倉位，會在股市上漲時追漲、下跌時殺跌，這一行為或放大市場雙向波動幅度。

 

　　標普500指數最優買賣盤流動性--即最優買價和最低賣價上的掛單成交量--已大幅萎縮，從今年以來約1370萬美元的均值跌至約410萬美元。

 

　　Gail Hafif、Lee Coppersmith等高盛交易部門團隊成員在上周五給客戶的報告中寫道：「風險無法快速轉移，不僅會導致日內市場波動加劇，還會延緩整體價格走勢的企穩進程。」

 

　　季節性因素也難以為市場提供支撐。從歷史走勢來看，2月向來是標普500指數和納斯達克100指數表現疲軟、震盪加劇的月份，因1月帶來支撐的資金流入--包括退休金繳款和零售消費旺季資金--會逐步消退。

 

　　散戶投資者的交易行為也顯現出疲態。在持續一年逢低買入後，上周散戶最新兩日的淨交易數據顯示，其拋售規模約達6.9億美元，表明散戶「逢跌必買」的意願有所下降。與加密貨幣及加密貨幣相關概念股掛勾的熱門散戶交易標的遭遇重挫，這也增加了一種風險：若市場出現更大範圍的美股調倉行為，或標誌著交易模式與去年相比出現顯著轉變。

 

勿造高槓桿，熬過市場波動

 

　　高盛掌握一定的美國市場資訊，所言有一定的參考性。因此中港投資者在為昨日的升市而開心時，仍要𥄫實今周美國市場的不是指數高低，而是成交量，即是流動性。

 

　　本欄一直提供最重磅的首十隻股票的升跌資訊，這些數據怎看？以昨日的數據看，這十隻股的成交量在昨日較前日是多數縮減的，成交走在指數/股價前。如這個成交與指數/股價的關係仍存在，則今天或今周，市場或要「緩」一下，不是「亂」後的「緩」，而是「㷫烚烚」後的「緩」。投資者要自保，便不要做高槓桿，才可熬過可見的市場波動。

 

緩不了？

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#股市#中港股市#高盛#標普500指數#算法基金交易#商品交易顧問機構#波動性#流動性#市場情緒#散戶投資者#風險管理#香港股市#港股
