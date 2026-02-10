唔道歉，似道歉，真道歉

權位不在，友情常在，香港電台幾十年工作生涯中，小弟接觸大量各界人物，無緣份的，一沒有公事需要，立即從關係網delete。

但有緣份的，一概定時約會，齊吃齊喝齊論盡天下，當中包括官界、政界、商界、專業界、演藝界，最多，當然是小弟的老本行——傳媒界。

權位不在，友情常在，我哋愛香港、關心香港、「肉緊」香港，尤其留意管治質素。

大家有一個共通點，就是——永遠愛香港，永遠關心香港，永遠著緊香港，故此，對香港一切不合理的現象，就算不公開發聲，也會私下MM聲。

矛頭當然直指應該問責者。

高官問責，乃天經地義的事，你見到落實了嗎？



認識的前高官、前議員，無不對目前的不合理情況頗為不滿。尤其是——無人有Guts企出來道歉及問責，這本應是高官的道德責任。

大家必記得，昔日梁錦松、楊永強及葉劉淑儀，為乜要辭職下台？正正是問責！佢哋全部在過渡後皆位高權重。

過渡後主動問責下台的高官



如今？一單又一單「大蝦碌」之後，有人不道歉，有人當無事唔使走，你話邊個會服？

上周我哋大班權威不再人情在的前香港中堅分子又晚飯，內有前局長、前資深議員、前傳媒CEO、新聞報章老總⋯⋯自不然，講講吓講到「高官不問責」的荒謬情況。矛頭，當然直指本來形象幾好的運輸及物流局局長陳美寶。

點解？因佢代表政府負責一切運輸政策，如今條「安全帶法例」推出後核核突突地衰咗，要撤回，此乃政府的天大過失，豈可就咁賴「條文技術不足」就拍拍屁股算數？這是哪門子的官場文化？

究竟，呢單「技術不足」係點嚟？出錯在邊個範疇？邊個要負責？以後點防止？起碼，政府由局長開始到律政司再到特首，都應該有個說法，以交代如何防止呢種「不足」事件再發生。

安全帶法例搞出「大蝦碌」，負責局長陳美寶竟拒絕向公眾道歉，問責精神蕩然無存，影響政府威信。

特首超哥都算黑仔，上任後三申五令強調「問責」，結果，垃圾收費條例失蹄，政府買水咁簡單嘅嘢又搞出大笑話；然後，N年都解決唔到的圍標劣行，終導致大埔宏福苑震驚國際的慘劇。弊在，一而再，再而三「繼續跳舞」，「安全帶法例」又墮馬，令威信盡失。

飯局中，前高官最睇唔過眼係陳美寶一句都唔道歉，好似件事錯與佢及代表的政府皆無問題。

歷年立法會會議有晒紀錄，局長道歉，不單無損政府威信，反之可以宣洩民憤化解民怨，讓管治團隊穩步前行。

馬時亨及聶德權在任時誠心為缺失道歉，承擔責任，立時疏解公眾的反感情緒，可列入今天高官訓練課程教材。

我哋班「過氣友」最終判定，政府道歉三大Classical Case的公眾觀感：（一）陳美寶代表政府，在有關方面錯晒而唔道歉，最損害政府公信力，令問責制蕩然無存；（二）周德熙肯道歉而公眾收貨，但講時眼仔碌碌，未有足夠誠意；（三）馬時亨道歉時90度鞠躬，客觀看最具誠意。

「開審」完畢，散庭！